«الشيخة حسينة»: سنقاتل وننتصر في الحرب ضد كورونا

أكدت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة أن بلادها عازمة بقوة على القتال والفوز في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الشيخة حسينة إلى شعب بنجلاديش للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، بثها التليفزيون الوطني ومختلف وسائل الإعلام البنغالية صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الشيخة حسينة: "نقاتل ضد كورونا منذ أكثر من عام حتى الآن، وفقدنا العديد من المقربين لدينا في هذا القتال، لكن يجب علينا تحقيق الفوز في معركتنا وسننتصر، إن شاء الله".

وحثت رئيسة وزراء بنجلاديش مجددا أبناء شعبها على اتباع جميع اجراءات السلامة للوقاية من كورونا مثل ارتداء الأقنعة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقدمت الشيخة حسينة، وفقا لوكالة /يو إن بي/ البنغالية، تهانيها بمناسبة عيد الأضحى لكل أبناء بنجلاديش في الداخل والخارج، داعية الله أن يتغمد برحمته من فقدوا حياتهم بسبب الإصابة بكوفيد-19.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.