حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 20 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعماً من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة معها

عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية الى العلن وتشكّل بعض الاضطراب والقلق

صحياً: حاذر الأعداء والمتطفّلين، قد تصاب بأزمة غضب أو تسمع كلاماً مسيئاً أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون

حظك اليوم برج الثور

مهنياً: تؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعداً لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها؟

عاطفياً: العلاقة مع الشريك تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة أحياناً ومتهورة أحياناً أخرى، فكن حذراً

صحياً: لا تتناول الأدوية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي ولا سيما تلك الخاصة بأمراض المعدة

ومن مشاهير هذا البرج فيفي عبده

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس والغموض إذا عانيت منهما، لكن عليك الابتعاد عن غريم أو خصم من الممكن أن يؤذيك

عاطفياً: قد تلتقي الشريك وتفشّ قلبك كما يُقال، وتستقطب اهتمامه وتثير تعاطفه معك، وتمضي قربه أجمل أيام حياتك

صحياً: لا تكثر من المشي صعوداً، واستفد من الطقس الجميل ومارس المشي على الشاطئ

ومن مشاهير هذا البرج محمد صلاح

حظك اليوم السرطان

مهنياً: يتوج هذا اليوم أعمالك ويكون مناسبا على الصعيد المهني والمالي وقد تتلقى مكافأة مهنية أو تقديرا على عمل مميز

عاطفياً: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة

صحياً: تناول كوب حليب صباحاً كل يوم مفيد لأنه غني بالكالسيوم

ومن مشاهير هذا البرج نيرمين الفقي

حظك اليوم الأسد

مهنياً: تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقاً ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة

عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل

صحياً: لا تقصّر في ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من البدانة والدهون

ومن مشاهير هذا البرج أحمد عز

حظك اليوم العذراء

مهنياً: حاول أن تركز أكثر وأن تحدد جدول أعمالك في ظل المتطلبات والمسؤوليات وبوجود معارضة كبيرة تمنع تقدمك

عاطفياً: تسترجع الوقت الضائع وتعقد لقاء بنّاءً مع الشريك اعتباراً من اليوم، ويعدك بالأفضل وبحياة عاطفية سعيدة وممتازة

صحياً: قد تلجأ إلى المطالبة بعطلتك السنوية على الرغم من الأعمال الكثيرة، لكي تستريح بعض الوقت وتروح عن نفسك

ومن مشاهير هذا البرج فؤاد المهندس

حظك اليوم الميزان

مهنياً: تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة

عاطفياً: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك

صحياً: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة

ومن مشاهير هذا البرج روبي

حظك اليوم العقرب

مهنياً: يقدم لك مكافأة الفلك هدية مهمة فما عليك إلا أن تستفيد من نوعية الوقت الثمين فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون أن تتحرك

عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة أو تلتقي شخصاً مختلفاً مميّزاً ابتداء من اليوم وربما ترتبط به

صحياً: تشعر بعدم الرضى عن وضعك الصحي، وتعيد حساباتك والتفكير في الحلول الناجعة

ومن مشاهير هذا البرج أحمد حلمي

حظك اليوم القوس

مهنياً: تعوض عن الوقت الضائع وتتقدم بخطى ثابتة إلى الأمام فتعيش أجمل أيام النجاح والازدهار وتبرز قدراتك الإبداعية على كافة الأصعدة

عاطفياً: تزعجك بعض تدخلات الآخرين في العلاقة بينك وبين الشريك وإملاء الأوامر عليكما

صحياً: يستقر وضعك الصحي بعد اضطرابات متواصلة وعلاجات طويلة

ومن مشاهير هذا البرج نيللي كريم

حظك اليوم الجدي

مهنياً: وجود القمر في القوس في موقع يشير إلى أجواء متعبة وضاغطة تسبب لك في وجع الرأس وتراجع في المعنويات قد تشكو ركودا في الأعمال وتأخيرا في المعاملات.

عاطفياً: قد تترك أثراً في شريك عاطفي أو مرشح لدخول قلبك والاستقرار فيه، وتظهر النتائج تباعاً

صحياً: لا تحاول الاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسماً كبيراً من البروتينات، ما يؤثر سلباً في وضعك الصحي

ومن مشاهير هذا البرج أنغام

حظك اليوم الدلو

مهنياً: يحمل هذا اليوم أحداثا بارزة فتتخذ قرارات مهمة تفرضها الأحداث وقد تتاح لك فرصة رسم طريقك المهني بحرية

عاطفياً: يشكل فينوس مثلثاً جيداً مع ساتورن، فتتواصل مع أصدقاء قدامى أو تعاود الاتصال بمن غاب عنك طويلاً

صحياً: تحاول قدر الإمكان الابتعاد عما يثير عصبيتك ويعكر مزاجك لتبقى مرتاح البال

ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين

حظك اليوم الحوت

مهنياً: تكون الطوالع الفلكية ثقيلة وصعبة بسبب مواجهة القمر من القوس ما يشكل ضغطا كبيرا عليك كما يسبب مزاجية وتقلب في الطباع الذي يجعلك تواجه تغييرات طارئة

عاطفياً: عليك أن تكرس المزيد من الوقت وتهتم أكثر لحياتك العاطفية ومعالجة الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء

صحياً: خفف من حالات التعصيب التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي

ومن مشاهير هذا البرج رامي صبري