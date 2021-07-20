الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 20 يوليو 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعماً من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة معها

عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية الى العلن وتشكّل بعض الاضطراب والقلق

صحياً: حاذر الأعداء والمتطفّلين، قد تصاب بأزمة غضب أو تسمع كلاماً مسيئاً أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون 

 

حظك اليوم برج الثور

مهنياً: تؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعداً لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها؟

عاطفياً: العلاقة مع الشريك تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة أحياناً ومتهورة أحياناً أخرى، فكن حذراً

صحياً: لا تتناول الأدوية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي ولا سيما تلك الخاصة بأمراض المعدة

ومن مشاهير هذا البرج فيفي عبده 

 

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس والغموض إذا عانيت منهما، لكن عليك الابتعاد عن غريم أو خصم من الممكن أن يؤذيك 

عاطفياً: قد تلتقي الشريك وتفشّ قلبك كما يُقال، وتستقطب اهتمامه وتثير تعاطفه معك، وتمضي قربه أجمل أيام حياتك

صحياً: لا تكثر من المشي صعوداً، واستفد من الطقس الجميل ومارس المشي على الشاطئ 

ومن مشاهير هذا البرج محمد صلاح 

 

حظك اليوم السرطان

مهنياً: يتوج هذا اليوم أعمالك ويكون مناسبا على الصعيد المهني والمالي وقد تتلقى مكافأة مهنية أو تقديرا على عمل مميز

عاطفياً: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة 

صحياً: تناول كوب حليب صباحاً كل يوم مفيد لأنه غني بالكالسيوم 

ومن مشاهير هذا البرج نيرمين الفقي 

 

حظك اليوم الأسد 

مهنياً: تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقاً ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة

عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل

صحياً: لا تقصّر في ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من البدانة والدهون

ومن مشاهير هذا البرج أحمد عز 

 

حظك اليوم العذراء

مهنياً: حاول أن تركز أكثر وأن تحدد جدول أعمالك في ظل المتطلبات والمسؤوليات وبوجود معارضة كبيرة تمنع تقدمك

عاطفياً: تسترجع الوقت الضائع وتعقد لقاء بنّاءً مع الشريك اعتباراً من اليوم، ويعدك بالأفضل وبحياة عاطفية سعيدة وممتازة

صحياً: قد تلجأ إلى المطالبة بعطلتك السنوية على الرغم من الأعمال الكثيرة، لكي تستريح بعض الوقت وتروح عن نفسك

ومن مشاهير هذا البرج فؤاد المهندس 

 

حظك اليوم الميزان

مهنياً: تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة

عاطفياً: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك

صحياً: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة

ومن مشاهير هذا البرج روبي

 

حظك اليوم العقرب

مهنياً: يقدم لك مكافأة الفلك هدية مهمة  فما عليك إلا أن تستفيد من نوعية الوقت الثمين فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون أن تتحرك

عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة أو تلتقي شخصاً مختلفاً مميّزاً ابتداء من اليوم وربما ترتبط به

صحياً: تشعر بعدم الرضى عن وضعك الصحي، وتعيد حساباتك والتفكير في الحلول الناجعة 

ومن مشاهير هذا البرج أحمد حلمي 

 

حظك اليوم القوس 

مهنياً: تعوض عن الوقت الضائع وتتقدم بخطى ثابتة إلى الأمام فتعيش أجمل أيام النجاح والازدهار وتبرز قدراتك الإبداعية على كافة الأصعدة

عاطفياً: تزعجك بعض تدخلات الآخرين في العلاقة بينك وبين الشريك وإملاء الأوامر عليكما

صحياً: يستقر وضعك الصحي بعد اضطرابات متواصلة وعلاجات طويلة

ومن مشاهير هذا البرج نيللي كريم 

 

حظك اليوم الجدي 

مهنياً: وجود القمر في القوس في موقع يشير إلى أجواء متعبة وضاغطة تسبب لك في وجع الرأس وتراجع في المعنويات قد تشكو ركودا في الأعمال وتأخيرا في المعاملات.

عاطفياً: قد تترك أثراً في شريك عاطفي أو مرشح لدخول قلبك والاستقرار فيه، وتظهر النتائج تباعاً

صحياً: لا تحاول الاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسماً كبيراً من البروتينات، ما يؤثر سلباً في وضعك الصحي

ومن مشاهير هذا البرج أنغام

 

حظك اليوم الدلو

مهنياً: يحمل هذا اليوم أحداثا بارزة فتتخذ قرارات مهمة تفرضها الأحداث وقد تتاح لك فرصة رسم طريقك المهني بحرية 

عاطفياً: يشكل فينوس مثلثاً جيداً مع ساتورن، فتتواصل مع أصدقاء قدامى أو تعاود الاتصال بمن غاب عنك طويلاً

صحياً: تحاول قدر الإمكان الابتعاد عما يثير عصبيتك ويعكر مزاجك لتبقى مرتاح البال

ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين 

 

حظك اليوم الحوت 

مهنياً: تكون الطوالع الفلكية  ثقيلة وصعبة بسبب مواجهة القمر من القوس ما يشكل ضغطا كبيرا عليك كما يسبب مزاجية وتقلب في الطباع الذي يجعلك  تواجه تغييرات طارئة

عاطفياً: عليك أن تكرس المزيد من الوقت وتهتم أكثر لحياتك العاطفية ومعالجة الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء

صحياً: خفف من حالات التعصيب التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي

ومن مشاهير هذا البرج رامي صبري

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