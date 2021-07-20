حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 20 يوليو 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
حظك اليوم برج الحمل
مهنياً: يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعماً من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة معها
عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية الى العلن وتشكّل بعض الاضطراب والقلق
صحياً: حاذر الأعداء والمتطفّلين، قد تصاب بأزمة غضب أو تسمع كلاماً مسيئاً أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها.
ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون
حظك اليوم برج الثور
مهنياً: تؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعداً لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها؟
عاطفياً: العلاقة مع الشريك تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة أحياناً ومتهورة أحياناً أخرى، فكن حذراً
صحياً: لا تتناول الأدوية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي ولا سيما تلك الخاصة بأمراض المعدة
ومن مشاهير هذا البرج فيفي عبده
حظك اليوم برج الجوزاء
مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس والغموض إذا عانيت منهما، لكن عليك الابتعاد عن غريم أو خصم من الممكن أن يؤذيك
عاطفياً: قد تلتقي الشريك وتفشّ قلبك كما يُقال، وتستقطب اهتمامه وتثير تعاطفه معك، وتمضي قربه أجمل أيام حياتك
صحياً: لا تكثر من المشي صعوداً، واستفد من الطقس الجميل ومارس المشي على الشاطئ
ومن مشاهير هذا البرج محمد صلاح
حظك اليوم السرطان
مهنياً: يتوج هذا اليوم أعمالك ويكون مناسبا على الصعيد المهني والمالي وقد تتلقى مكافأة مهنية أو تقديرا على عمل مميز
عاطفياً: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة
صحياً: تناول كوب حليب صباحاً كل يوم مفيد لأنه غني بالكالسيوم
ومن مشاهير هذا البرج نيرمين الفقي
حظك اليوم الأسد
مهنياً: تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقاً ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة
عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل
صحياً: لا تقصّر في ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من البدانة والدهون
ومن مشاهير هذا البرج أحمد عز
حظك اليوم العذراء
مهنياً: حاول أن تركز أكثر وأن تحدد جدول أعمالك في ظل المتطلبات والمسؤوليات وبوجود معارضة كبيرة تمنع تقدمك
عاطفياً: تسترجع الوقت الضائع وتعقد لقاء بنّاءً مع الشريك اعتباراً من اليوم، ويعدك بالأفضل وبحياة عاطفية سعيدة وممتازة
صحياً: قد تلجأ إلى المطالبة بعطلتك السنوية على الرغم من الأعمال الكثيرة، لكي تستريح بعض الوقت وتروح عن نفسك
ومن مشاهير هذا البرج فؤاد المهندس
حظك اليوم الميزان
مهنياً: تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة
عاطفياً: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك
صحياً: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة
ومن مشاهير هذا البرج روبي
حظك اليوم العقرب
مهنياً: يقدم لك مكافأة الفلك هدية مهمة فما عليك إلا أن تستفيد من نوعية الوقت الثمين فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون أن تتحرك
عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة أو تلتقي شخصاً مختلفاً مميّزاً ابتداء من اليوم وربما ترتبط به
صحياً: تشعر بعدم الرضى عن وضعك الصحي، وتعيد حساباتك والتفكير في الحلول الناجعة
ومن مشاهير هذا البرج أحمد حلمي
حظك اليوم القوس
مهنياً: تعوض عن الوقت الضائع وتتقدم بخطى ثابتة إلى الأمام فتعيش أجمل أيام النجاح والازدهار وتبرز قدراتك الإبداعية على كافة الأصعدة
عاطفياً: تزعجك بعض تدخلات الآخرين في العلاقة بينك وبين الشريك وإملاء الأوامر عليكما
صحياً: يستقر وضعك الصحي بعد اضطرابات متواصلة وعلاجات طويلة
ومن مشاهير هذا البرج نيللي كريم
حظك اليوم الجدي
مهنياً: وجود القمر في القوس في موقع يشير إلى أجواء متعبة وضاغطة تسبب لك في وجع الرأس وتراجع في المعنويات قد تشكو ركودا في الأعمال وتأخيرا في المعاملات.
عاطفياً: قد تترك أثراً في شريك عاطفي أو مرشح لدخول قلبك والاستقرار فيه، وتظهر النتائج تباعاً
صحياً: لا تحاول الاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسماً كبيراً من البروتينات، ما يؤثر سلباً في وضعك الصحي
ومن مشاهير هذا البرج أنغام
حظك اليوم الدلو
مهنياً: يحمل هذا اليوم أحداثا بارزة فتتخذ قرارات مهمة تفرضها الأحداث وقد تتاح لك فرصة رسم طريقك المهني بحرية
عاطفياً: يشكل فينوس مثلثاً جيداً مع ساتورن، فتتواصل مع أصدقاء قدامى أو تعاود الاتصال بمن غاب عنك طويلاً
صحياً: تحاول قدر الإمكان الابتعاد عما يثير عصبيتك ويعكر مزاجك لتبقى مرتاح البال
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين
حظك اليوم الحوت
مهنياً: تكون الطوالع الفلكية ثقيلة وصعبة بسبب مواجهة القمر من القوس ما يشكل ضغطا كبيرا عليك كما يسبب مزاجية وتقلب في الطباع الذي يجعلك تواجه تغييرات طارئة
عاطفياً: عليك أن تكرس المزيد من الوقت وتهتم أكثر لحياتك العاطفية ومعالجة الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء
صحياً: خفف من حالات التعصيب التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي
ومن مشاهير هذا البرج رامي صبري