الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مجازر الدولة بالقناطر الخيرية تستقبل المضحين للذبح مجانا (صور)

أضحية
أضحية

حرص أهالي منطقة القناطر الخيرية على ذبح الأضاحي في المجازر التابعة للدولة، حيث توجهوا بالأضحية إلى المجازر عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، لإتمام عملية الذبح وتوزيع اللحوم على الفقراء من سكان منطقة القناطر الخيرية.

وقال خالد أحمد - أحد سكان منطقة القناطر الخيرية - إن المجازر التي وفرتها الدولة للأهالي تقوم بذبح الأضحية بطريقة صحيحة وتقوم بالكشف على الأغنام والأبقار قبل ذبحها لتطمئن على جودة اللحوم قبل توزيعها، كما تقوم المجازر بالذبح مجاناً.

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القناطر الخيرية تستقبل المضحين للذبح

وأضاف أحد سكان منطقة القناطر الخيرية، أن المجازر توفر للأهالي الكثير من الخدمات، حيث تقوم بذبح الأضحية وتقطيعها وتقسيمها على أكياس متساوية في الوزن لتسهل على أصحاب الأضحية  عملية توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين.

وأكد أن توافر المجازر والذبح بها ساعد الأهالي في الإبقاء على نظافة الشوارع، والقضاء على مناظر الدماء بالشوارع.

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القناطر الخيرية تستقبل المضحين للذبح

وقت ذبح الأُضْحِيَّة

 

ويبدأ وقت ذبح الأُضْحِيَّة من بعد صلاة العيد، وينتهي ـ عند الجمهور عدا الشافعية ـ عند مغيبِ شمس ثاني أيام التشريق (ثالث أيام العيد)، أما الشافعية فينتهي عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيامِ التشريق (رابع أيام العيد

وأكدت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، في تصريحات أنّ المديرية وفرت مجازر لذبح الأضاحي بشكل مجاني، وتغطي كل مناطق القاهرة، حيث يوجد مجزر في المنطقة الجنوبية، ويستهدف مناطق مثل حلوان وطرة والبساتين والخليفة والسيدة زينب، وحتى المرج ومنع الذبح أمام المنازل أو محلات الجزارة منها لانتشار الأمراض.

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القناطر الخيرية تستقبل المضحين للذبح

ومنع ذبح الأضاحي في الشوارع، بالتزامن مع فتح المجازر مجانا طوال أيام العيد، مع شن حملات مكثفة بالشوارع لرصد المخالفين وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها 3 آلاف جنيه بالجيزة، وتصل لـ10 آلاف جنيه بالقاهرة، حفاظا على البيئة وشبكات الصرف الصحى.

عيد الأضحى مجازر الدولة الاضحية الأهالي القناطر الخيرية

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