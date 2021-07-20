الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء ذبح الأضاحى وسط تجمع من الأهالى بالإسكندرية

ذبح الأضاحي بالإسكندرية
ذبح الأضاحي بالإسكندرية

شهدت منطقة بحري وسط الإسكندرية، بدء ذبح الأضاحي، عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بأحد اشهر شوارع المنطقة، والذي يضم أعداد كبيرة من الماشية والأغنام،  حيث تتوافد الأهالي لذبحها وأداء شعيرة الأضحية.


وبدأت محلات الجزارة ذبح الأضاحي مع تجمع الأهالي من الشباب والرجال والأطفال لمشاهدة مراحل الذبح وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

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ذبح الأضاحي بالإسكندرية

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على  فتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحي مع توقيع الكشف عليها قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الأضحي المبارك حتى رابع أيام العيد، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض، مشددا علي مدير مديرية الطب البيطري بتجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.
 

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ذبح الأضاحي بالإسكندرية

وقد شدد "الشريف" على حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدا على  التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة؛ موجها رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة مع تكثيف حملات النظافة . 

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري، أنه سيتم زيادة أعداد الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر لضمان حسن سير العمل عن طريق انتداب أطباء بيطريين من مختلف إدارات المديرية طوال أيام عيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى أن المجاز الحكومية بالمحافظة  هي (المجزر الآلي للحوم بزاوية عبد القادر بالعامرية، ومجزر أبو قير للحوم).

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ذبح الأضاحي بالإسكندرية

يذكر أن المجزر الآلي للحوم بزاوية عبد القادر بالعامرية تم رفع كفاءة خطوط الذبيح بعنبر حيوانات التسمين لتصبح طاقة الذبيح 40 عجل في الساعة اي في الوردية (10 ساعات) قرابة 400 عجل، وتقدر طاقة الذبيح بعنبر الضان به 1000 حيوان في الوردية، أما عن مجزر أبو قير للحوم فقد تم رفع كفاءته لتصبح طاقة الذبيح  به 200 عجل بالوردية و 500 ضان.

بحري الإسكندرية ذبح الأضاحى عيد الأضحى صلاة العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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