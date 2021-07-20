ببالونات والسيلفي.. أهالي الإسكندرية يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

شهدت ساحة ميدان المساجد بمنطقة بحري بوسط الإسكندرية، تجمع العشرات من أهالي الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتجمع الأطفال والسيدات بساحة ميدان المساجد، لإلتقاط صور السلفي من أمام أشهر مساجد الإسكندرية، فضلا على احتفال الأطفال بالبالونات والألعاب في تجمعات عائلية وأسرية.

وأدى أهالي الإسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الثلاثاء، وشهدت المساجد التي خصصتها وزارة الأوقاف توافد المئات من المصلين، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وفي مسجد أبو العباس تجمع المئات من المصلين بداخل المسجد والساحة الخارجية لميدان المساجد لأداء صلاة العيد، وسط حضور من النساء والأطفال لمشاركة فرحة العيد.

واستعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بعدة ضوابط لاتباعها خلال أيام العيد، فضلًا عن تعقيم المساجد قبيل صلاة العيد.

وكان الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قال إنه تم وضع ضوابط صارمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسته وكذلك تشكيل غرفة فرعية بكل إدارة برئاسة مدير الإدارة لمتابعة صلاة العيد.

وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة، وغلق مصليات السيدات بالمساجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، كما تم التشديد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأكد أنه سوف يقتصر أداء صلاة العيد داخل أروقة المساجد التى يقام بها صلاة الجمعة، لافتا الى أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف الأحياء لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري، لافتا إلى أن غرفة عمليات المديرية منعقدة خلال أيام العيد لمتابعة عملها ورصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.

احتفالات اهالي الإسكندرية

احتفالات اهالي الإسكندرية

احتفالات اهالي الإسكندرية

احتفالات اهالي الإسكندرية