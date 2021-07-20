شاهد.. «بقرة طائشة» تثير رعب الأهالي في شارع شهير ببورسعيد

أثارت بقرة طائشة في شارع طرح البحر ببورسعيد غضب الأهالي، بسبب إقدام أحد المواطنين على ربطها في عامود كهرباء في نهر الطريق بأشهر الشوارع السياحية بالمحافظة.

وظهرت "البقرة" في فيديوهات تداولها المواطنون علي صفحاتهم الشخصية علي فيسبوك تثير ذعر المارة بالسيارات بسبب قيامها بالتحرك يميناً ويساراً بشكل طائش أثناء مرور السيارات وسط الزحام.

وأبدى المواطنون استيائهم من المشهد غير الحضاري، والذي يمثل خطر تحطيم السيارات بواسطة البقرة، خاصة أن تواجدها في المكان يخالف قرارات الدولة والمحافظة بمنع الذبح في الشوارع والطرقات العامة وأمام المحال التجارية والمنازل.

وأعلن محافظ بورسعيد استمرار الحملات علي الأسواق والمخابز والقطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون، تزامنا مع حلول عيد الأضحى، حيث تابع المحافظ من خلال غرفة عمليات المحافظة جاهزية المجازر الحكومية الموجودة بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعدادًا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي طوال أيام العيد، مؤكدًا على توافر الصرف والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظًا على سلامة اللحوم أثناء عمليات الذبح.

وشدد المحافظ علي رئيس حي الجنوب بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجازر، فضلًا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظًا على سلامة الجميع.

كما وجه رؤساء الأحياء بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كل في نطاقه للتأكد من تكثيف أعمال النظافة مناشدًا المواطنين الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.