الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري بلبيس»: الجمعية تعتزم المشاركة في مبادرة حياة كريمة

عبدالله الغزالي
عبدالله الغزالي

قال المهندس عبد الله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن أعضاء الجمعية من الصناع والمستثمرين مستعدين للمشاركة في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطن داخل الريف والقرى.

وأضاف الغزالي في تصريح لـ"الدستور"، أن اتحاد المستثمرين عقد عدة لقاءات خلال الفترات الماضية منذ تم الإعلان عن المبادرة، مع الجهات المسؤولة عنها، لمشاركة أعضاء اتحاد المستثمرين بالمحافظات في المبادرة، مؤكدًا أن ذلك يرجع الي أهمية دور المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها الاتحاد بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إلي أن أصحاب المصانع بالمنطقة يعتزمون زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع خطة الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات التنموية للنهوض بالاقتصاد المحلي.

وأكد رئيس جمعية مستثمري مدينة بلبيس الصناعية، ان محافظة الشرقية تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية تمكنها لتصبح المحافظة الصناعية الأولى في مصر لامتلاكها عدد كبير من المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان، بلبيس، مدينة الصالحية الجديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه يعمل بهم قرابة 2 مليون عامل.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن مجال العمل في محافظة الشرقية لم يقتصر على القطاع الصناعي فقط بل يقوم الاقتصاد هناك على القطاع الزراعي أيضًا، متوقعًا ان المحافظة ستقود الثورة الصناعية والزراعية وزيادة حجم التصدير لمصر خلال خطة مصر 2030.

ولفت رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن محافظة الشرقية تعد صاحبة ثانى أكبر مساحات مزروعة فى مصر تقترب من مليون فدان يعمل بهم قرابة 5 ملايين عامل من أبناء المحافظة.

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