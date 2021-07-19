الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أبوللو يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك

الأنبا أبوللو
الأنبا أبوللو

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء وبرفقته وفد من كبار القساوسة بكاتدرائية السمائيين؛ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء خالد متولى مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.
ودعا الأنبا أبوللو أن يقى الله مصر شر الوباء وأن يعم الأمن والأمان على البلاد وأن تستمر عجلة العمل والإنتاج فى التقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
من جانبه، أكد المحافظ على روح التسامح والمحبة والتعاون بين الكاتدرائية ومحافظة جنوب سيناء وشكر الوفد على الحضور وعلى تهنئتهم. 
كما زار الأنبا أبوللو والوفد المرافق له مديرية أمن جنوب سيناء وفرع جهاز الأمن الوطني بجنوب سيناء وفرع المخابرات العامة بجنوب سيناء وهنأهم جميعًا بعيد الأضحى المبارك.

الكنيسة الانبا ابوللو اسقف جنوب سيناء اللواء خالد فودة كاتدرائية السمائيين

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