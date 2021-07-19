18 وفاة و1177 إصابة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، الاثنين، تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 78 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 154 ألفا و.486

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، عن رصد 18 وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم امس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و.956، كما أشارت إلى تماثل 733 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 106 آلاف و.337 فيما يتواجد 46 مريضا في العناية المركزة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.