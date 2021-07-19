وزارة ‎الحج السعودية: عملية رمى الجمرات تبدأ الساعة الـ3 فجر الثلاثاء

أكدت وزارة ‏الحج والعمرة السعودية، الإثنين، نجاح واكتمال خطط التصعيد بعرفات والتفويج، مشيرة إلى أن عملية تفويج الحجاج تمت عن طريق 2700 رحلة.

وأوضح ‏المتحدث باسم وزارة ‎الحج والعمرة، أن عملية نفرة الحجاج إلى ‎مزدلفة تمت بانسيابية وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت ‏وزارة ‎الحج والعمرة، إن عملية رمي الجمرات تبدأ في تمام الساعة الـ3 فجر الثلاثاء.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في وقت سابق اليوم أنه حتى الآن لم يسجل بين الحجاج أي إصابة بفيروس كورونا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن الإيجاز اليومي لحالة الحجاج، إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي أمراض مؤثرة.

وزير الداخلية السعودي يتابع مناسك الحج

وشدد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير السعودي، سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، حيث اجتمع مع قيادات أمن الحج، لمتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام.

وجرى- خلال الاجتماع - استعراض المراحل الحالية من خطط أمن الحج، واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

بدوره، تفقد وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، سير العمل بالمراكز الإعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتغطية مناسك الحج لهذا العام، التي تضم التجهيزات التقنية والكوادر الإعلامية المتخصصة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بما ينعكس على مجهودات المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن حتى ينعمون بحجٍ آمن ومستقر.

واستهل القصبي زيارته التفقدية بالمركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة واستمع لشرح مفصل عن أعمال المركز والخدمات التي يقدمها، من أخبار وتقارير وإجراء لقاءات صحفية وتليفزيونية تدعم احتياجات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير تقنيات الاتصال الرقمية التي تعينهم في إنجاز مهام تغطياتهم المختلفة عن أعمال الحج.