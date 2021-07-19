برلمانية: «تطوير الريف المصري «أعظم عيدية» من الرئيس

تقدمت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت أمل إن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس، بحضور مختلف فئات الشعب المصرى، تمثل أعظم "عيدية" للمصريين بمناسبة عيد الأضحى، فهى أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، والذى يستهدف تحسين حياة أكثر من 58% من المواطنين الذين يعيشون فى 4548 قرية وأكثر من 30 ألف تابع فى محافظات الدلتا والصعيد.

أضافت أن الرئيس السيسى حريص منذ توليه المسئولية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، فى الريف والحضر، من خلال الاهتمام ببناء الإنسان، وتطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بإقامة مشروعات تنموية عملاقة، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لجميع القرى وتوابعها فى العزب والكفور والنجوع.



وأكدت النائبة البرلمانية أن المشروع القومى لتنمية وتطوير قرى الريف المصرى لا يوجد له مثيل فى دول العالم، فهو مشروع متفرد، ويمثل إنجاز غير مسبوق للدولة المصرية، التى رصدت 700 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات متكاملة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والزراعة، والتى تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتغيير حياة الريف المصرى بالكامل.



أوضحت أن السيسى حرص على أن يتواكب تنفيذ هذا المشروع التنموى العملاق مع الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجديدة، القائمة على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمواطنة، للتأكيد على أن حياة كريمة للمواطنين هى الحق الأول من حقوق الإنسان، حيث يتواكب المشروع التنموى مع مشروعات عملاقة على كل شبر من أرض مصر، أبرزها المشروع القومى للطرق، واستصلاح 2.5 مليون فدان، وإنشاء 30 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، وإنشاء آلاف المدارس وعشرات الجامعات الأهلية والخاصة، والتنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر، حتى أصبحت من الدول الأعلى نموا رغم تحديات جائحة كورونا.