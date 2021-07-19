مساجد وساحات «القاهرة» تتزين لاستقبال صلاة عيد الأضحى (صور)

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الاثنين، الحملة التي شنتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حيث قام فريق العمل بفرع الهيئة بوسط القاهرة بحملة نظافة مكبرة وغسيل وتطهير وتجريد ميدان السيدة فاطمة النبوية وجميع الشوارع المؤدية لمحيط المسجد، استعدادًا لصلاة العيد تحت إشراف عادل علي، مدير وسط القاهرة ومتابعة فرج الشيخ مدير المنطقة الغربية بالهيئة.

مسجد السيدة فاطمة النبوية

تأتي الأعمال في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى التي تشهدها أحياء ومديريات وهيئات محافظة القاهرة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

مسجد السيدة فاطمة النبوية

أكد محافظ القاهرة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

مسجد السيدة فاطمة النبوية

كما أكد المحافظ فتح المجازر الحكومية بالقاهرة: (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر؛ حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

مسجد السيدة فاطمة النبوية

وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مؤكدًا أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

مسجد السيدة فاطمة النبوية

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .



وأكد د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة .

مسجد السيدة فاطمة النبوية

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الاضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ وقد تصل العقوبة ل ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع .

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال ايام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور، إضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١.