«الزراعة»: إزالة 44 حالة تعد خلال إجازة عيد الأضحى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت أمس الأحد 18 يوليو وعددها 44 حالة، وذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وأكد "عيسى" أنه تم إزالة جميع حالات التعدى بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأوضح أن وزارة الزراعة تؤكد عدم التهاون في التعدى على الأراضي وتحذر المواطنين من ذلك، حيث يتم إزالة أي تعديات في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

أشارت الوزارة انها تؤكد أيضا على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية.

وكان قد اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات والإدارات الزراعية، وتلقى شكاوى المواطنين حول أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، للتعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فى المهد حماية للرقعة الزراعية، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تم التشديد على استمرار العمل خلال الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية ومشرفى الاحواض فى الإدارات الزراعية، بكافة المحافظات، للرصد المستمر والمرور الميدانى على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدى فور حدوثه والإزالة فى المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الأراضي الزراعية من التآكل.