الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر بجميع المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى

يتزايد البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 خلال ساعات قليلة مقبلة حيث يستقبل ملايين المسلمين في شتى بقاع العالم وفى مصر، قدوم عيد الأضحى المبارك فى شوق ولهفة، احتفالا بيوم مبارك عظيم، وذلك بعد الانتهاء من يوم عرفة اليوم، والذى يحمل مظاهر احتفالية سنوية منها ذبح الأضاحى وتنظيم الأمسيات الدينية وقراءة القرآن الكريم، وسط مشاعر احتفالية للكبار والصغار. 

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021

ينتظر جموع المسلمين في مصر قدوم عيد الأضحى المبارك خلال أقل من أربع وعشرين ساعة من الآن، أى غداً الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجارى، والذى جاء موعده بناء على تحديد الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية، مما جعل الجميع يبدأ في البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، وذلك لأدائها فى جميع محافظات الجمهورية باعتبارها سنة نبوية شريفة. 

صلاة عيد الأضحى المبارك 2021

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومواقع الإنترنت ومحركات البحث المختلفة منذ ساعات عمليات بحث واسعة ومتعددة للتعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على أداءها سنويا اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتى تأتى في تمام الساعة 5،32 صباخا  بتوقيت العاصمة القاهرة مع مراعاة فروق التوقيت لبقية المدن والمحافظات. 

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توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021

تأتى صلاة عيد الأضحى المبارك 2021،  فى الساعة 5:32  صباحا فى القاهرة وذلك حسب التوقيت المحلي للمدينة، بينما ينتظر جموع المسلمين في بقية المحافظات أداء الصلاة حسب التوقيت المحلي للمدن التابعين لها ومنها مدينة الإسكندرية والتى تأتى صلاة عيد الأضحى المبارك بها في تمام الساعة 5:35 صباحا أى بفرق حوالى ثلاث دقائق عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى القاهرة. 

يأتى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى الإسكندرية في تمام الساعة 5:35 وهو نفس توقيت أداء الصلاة في محافظة البحيرة ومطروح لانها تمثل إقليم واحد ولا توجد فروق توقيت كبيرة بينها، كما تأتى الصلاة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، مع منع أداء الصلاة فى الساحات والميادين المختلفة بجميع المحافظات. 

كما تأتى صلاة عيد الأضحى المبارك فى محافظة الجيزة فى تمام الساعة 5:32 صباحا، بينما تأتى في مدينة العريش بشمال سيناء فى تمام الساعة 5،19  صباح غد الثلاثاء وفى بورسعيد الساعة 5:25 صباح الغد، مع فروق التوقيت لأداء الصلاة بين المحافظات المختلفة. 

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