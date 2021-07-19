نصائح لشواء اللحوم بطريقة جيدة في عيد الأضحى

تهتم كل سيدة بمطبخ أسرتها في كل الأوقات ولكن عيد الأضحى له مذاق خاص في كل دول العالم خاصة وأنه يشتهر باللحوم، وتبدع كل سيدة بطريقة طبخها لأنواع اللحوم المختلفة.

تقدم الشيف مي الإدريسي لـ"الدستور"، نصائح عند شواء اللحوم لتقدميها لأسرتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمذاق لذيذ وشهي.