نصائح لشواء اللحوم بطريقة جيدة في عيد الأضحى
تهتم كل سيدة بمطبخ أسرتها في كل الأوقات ولكن عيد الأضحى له مذاق خاص في كل دول العالم خاصة وأنه يشتهر باللحوم، وتبدع كل سيدة بطريقة طبخها لأنواع اللحوم المختلفة.
تقدم الشيف مي الإدريسي لـ"الدستور"، نصائح عند شواء اللحوم لتقدميها لأسرتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمذاق لذيذ وشهي.
- لكي لا يأخذ اللحم وقت كبير في التسوية، أثناء عملية الشوي يجب تقطعيه إلى شرائح رقيقة أو القيام بالطرق عليه بمطرقة اللحوم للتقليل من سمكه.
- القيام بعمل التتبيلة التالية للحصول على طعم أكثر من رائع ضعي خليط من زيت الزيتون، فلفل ألوان، بصل، فلفل أسود وأي بهارات أخرى تحبيها مع شرائح أو مكعبات الطماطم وفصوص الثوم المهروس والشطة.
- إذا كنت من الأشخاص الذين لا يفضلون وجود شرائح البصل في الطعام بشكل واضح، قومي بهرس البصل جيدًا ثم وضعها على اللحم.
- اتركي اللحوم في أي تتبلية، يوم كامل.
- قبل الشواء مباشرة يوضع اللحم ومكونات التتبيلة على نار هادئة، وتترك حتى تنضج بشكل جزئي.
- عندما الشواء واستخدام الشواية الكهربائية أو شواية الفحم وقبل وضع اللحم على الشواية تترك حتى تسخن من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة.
- كثير منا يستخدم الأعواد الخشبية في الشواء بدلًا من الأسياخ الحديد، ولكن سرعان ما نتفاجئ باحتراقها بسبب النار وهذا بالطبع يؤذي اللحم من حيث الطعم والرائحة لذلك قبل الشواء بـ ٢٠ دقيقة يجب أن نترك الأعواد الخشبية في وعاء مملوء بالماء.
- يراعى عند استخدام الفحم في أعمال الشواء أن تكون شرائح اللحم مرتفعة عن الفحم بمسافة لا تقل عن ٧ سم، حتى لا ينضج الوجه الخارجي للحم دون ان تنضج من الداخل.
- بعد وضع اللحوم على الشواية، يجب القيام بقلبها على الوجه الآخر عند تمام النضج.
- يفضل استخدام ماسك اللحوم لتقليبها على الوجه الآخر بدلًا من استخدام الشوكة، التي تؤدي غالبا إلى تقطع شرائح اللحم أو سقوطها على الفحم.
- يفضل إضافة الريحان أو الزعتر أو النعناع على اللحم أثناء الشواء.
- إذا اشتعل الفحم بقوة أو نتجت عنه نيران، فيجب إبعاد اللحم على الفور حتى لا تؤدي إلى احتراقه.