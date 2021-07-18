حبس ربة منزل قتلت زوجها بسبب مصروفات الأضحى بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها محاسب بسكين المطبخ وكذلك التصريح بدفن جثته عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز إثر طعنة نافذة تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.

انتقلت على الفور قوة أمنية بإشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتبين من التحريات أن المتوفى يدعى "م ا ع" محاسب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى "ر . س " ربة منزل نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات المنزل ومتطلبات عيد الأضحى أثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما، فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته فى صدره سقط بعدها على الأرض غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.