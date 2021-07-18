بـ«المصابيح الليد».. استكمال مشروع تأهيل وتبطين الترع لترشيد المياه

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع المحافظات وعلى أضواء المصابيح الكهربائية، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



حل أزمة عدم وصول المياه للنهايات

وواصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة طحانوب فى زمام هندسة ري قليوب، ومتابعة أعمال تأهيل ترعة السبيل زمام هندسة ري قليوب تفتيش ري قبلى مع إنهاء تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة كفر بغدادي، حيث تم تنظيف القاع وتمهيد وتسوية الجسور الجانبية فى زمام هندسة ري غرب بلبيس، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.



كما تم متابعة أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع، اليوم الأحد، منها أعمال تأهيل وتبطين ترعة لابشيط، وترعة ابو وافى، وترعة كفر عصام بزمام إدارة رى الغربية، مع التأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الاداء لإنجاز المشروع القومى.



إجراءات احترازية خلال تنفيذ الأعمال

من جانبه قال المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى حل أزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع.



وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع القومى يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، مشيراً إلى استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال الجارية.



ويتضمن المشروع القومى تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، و يتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومترا بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.