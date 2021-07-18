«حدائق ومتنزهات الزراعة» تؤكد استعداداتها لاستقبال الزوار فى عيد الأضحى

استعدت حدائق ومتنزهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن حدائق الحيوان والأرومان والأسماك استعدت لاستقبال الزائرين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، بتجهيز أجهزة قياس درجات الحرارة للزائرين على الأبواب، ومنع الدخول دون كمامات ومنع الازدحام داخلهم، بالإضافة إلى توفير المطهرات ونظافة الحمامات بشكل مستمر.

وأضاف إبراهيم في تصريح لـ"الدستور" أنه تم وضح لوحات إرشادية لتوعية الزائرين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات، إنه تقرر فتح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة من الساعة 9 صباحا أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تمت تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات وخاصة الجيزة، لاستقبال كافة الزائرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بإفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.

وأضاف "رجائى" أنه من ضمن إجراءات فتح حدائق الحيوان، التباعد الاجتماعي خلال زيارة العائلات والأسر لحديقة الحيوان مع مرور أمنى مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة؛ للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات، كما تمت مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة.

وأكد أن ستتم مراعاة عدم تجاوز عدد الزوار داخل حديقة حيوان الجيزة 3 آلاف زائر، من خلال توفير 20 منفذا بمختلف أماكن الدخول لحديقة الحيوان وتوفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات، وتوفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا، ويتم احتساب الخارجين من حديقة الحيوان لضمان ثبات عدد الزوار عند سقف الـ3 آلاف زائر، مشيرا إلى أن هذه القواعد تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة.