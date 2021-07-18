بالبقدونس.. قائمة الأطعمة التي تساعدك على التخلص من إدمان الكحول

يعتبر إدمان الكحول من العادات المدمرة للصحة، والتي يجب على الكثيرين الإقلاع عنها وتعديل الكثير من العادات الصحية.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الكحول وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي، فمكافحة الرغبة الشديدة في تناول الكحوليات ليست مهمة سهلة.

«الخبز والمكرونة»

كلما حاولت الابتعاد عن الكحول، زاد اشتياق جسمك إليه، ويعتبر أفضل طريقة للتعامل مع هذا هو الوصول إلى الأطعمة التي تمد الجسم بالكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز والمكرونة.

ومع ذلك، تأكد من اختيار تلك التي لا تحتوي على دقيق القمح الكامل وليس الدقيق الأبيض والتي تكون ضارة بالصحة، وفقًا لخبراء التغذية، حيث يعتبر دقيق الشوفان والأرز البني والبقوليات هي أيضًا مصادر رائعة للكربوهيدرات المعقدة.

«البقدونس والسبانخ»

يمكن أن يساعدك تضمين البقدونس والسابنخ، في نظامك الغذائي اليومي على الابتعاد عن الكحول بشكل أكثر فعالية، لأن كلاهما يحتوي على الأحماض الأمينية و الجلوتامين، فهو لا يمنع فقط الرغبة الشديدة في تناول الكحول، ولكن أيضًا يمنع أعراض الانسحاب مثل القلق والأرق.

«بذور عباد الشمس والموز»

يمكن أن يكون إدراج الأطعمة الغنية بالدوبامين في نظامك الغذائي بشكل منتظم مفيدًا جدًا إذا كنت تحاول التخلص من عادتك في تناول الكثير من الكحول، حيث تميل مستويات الدوبامين، وهو نوع من الناقلات العصبية، في الدماغ إلى الانخفاض إذا تم استهلاك الكحول بكميات كبيرة بانتظام.

ووفقًا لخبراء التغذية، فإن تناول بذور عباد الشمس بشكل منتظم يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ.

«الفواكه والخضروات»

ينصح الخبراء، بضرورة تأكد من أن نظامك الغذائي اليومي يتكون من حصص من الفواكه والخضروات الطازجة، فكل منهم يمد جسمك بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية، فأنت بحاجة إلى جميع الفيتامينات والمعادن التي يمكنك الحصول عليها عند التغلب على إدمان الكحول لتقوية جهاز المناعة لديك.

كما يساعد تناول الفاكهة والخضروات أيضًا في إزالة السموم من الجسم لاحتوائها على كميات هائلة من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.