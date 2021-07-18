وزير النفط العراقي يشيد بتعاون أعضاء «أوبك» والمتحالفين

أشاد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل: بتعاون والتزام الدول المنتجة للنفط من أعضاء منظمة أوبك والمتحالفين، مبينا أن هذا يؤكد حرص الجميع على تجاوز التحديات التي تواجه السوق النفطية بنجاح.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل- وفقا لبيان وزارة النفط العراقية اليوم الأحد: إنه تم إقرار زيادة في إنتاج النفط بواقع "400" ألف برميل يوميا لمجموعة دول "أوبك+"، موضحا أن السوق النفطية شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض والمخزون.

وكانت مجموعة "أوبك+" قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تمديد اتفاق إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.

وفي سياق متصل، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد: إن السوق النفطية شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض والمخزون.

جاء تصريحه بعد اتفاق وزراء أوبك+ اليوم الأحد على تعزيز إمدادات النفط اعتبارا من أغسطس.

وقال عبد الجبار: إن "الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي، والإشادة بامتثال الدول للاتفاق، والتطور الإيجابي في زيادة الطلب على الخام، فضلا عن تراجع المخزونات والفائض النفطي وهذا مؤشر ايجابي مؤثر".