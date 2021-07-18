مبادرة «كمل يا سيسى» تعلن انضمامها لـ«اتحاد شباب الجمهورية»

أعلن شباب مبادرة «كمل يا سيسي» انضمامهم إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وهو الكيان الذي يجمع كافة الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي والتنموي في إطار خطة رؤية الدولة 2030.

كما توجه شباب المبادرة بكل التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي، الذي أولى اهتماما كبيرا منذ توليه السلطة بدور الشباب ومكنهم تمكينا حقيقيا في مختلف المناصب والتخصصات.

كما تعهد شباب المبادرة بدعم كافة الجهود الإيجابية وتوحيد شباب الوطن تحت مظلة واحدة وكيان شبابي واحد، وكذلك تعهدوا بالدقة والصبر والوقوف مع الدولة يدًا بيد لبناء الجمهورية الجديدة في ظل قيادة حكيمة، والسعي كذلك إلى تحقيق السلام دائما.

كما أكدوا أن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يهدف إلى تأسيس كيان وطنى قادر على إحداث تغير جذري على أرض الواقع، يحمل معاني كبيرة وتطوير الحياة المجتمعية واستثمار طاقة الشباب.