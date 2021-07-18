الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

«صناع الخير»: توقيع الكشف الطبي على عيون 1000 شخص بالشرقية والفيوم

صناع الخيرتوقيع الكشف
صناع الخيرتوقيع الكشف الطبي

نجحت مؤسسة “صناع الخير” للتنمية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري الشريك الاستراتيجيي، وبنك مصر في توقيع الكشف على عيون 1000 من أهالي قرى الشرقية والفيوم هذا الأسبوع.


وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة وفي إطار حربها على العمى من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظمت قافلتين طبيتين متخصصتين في مجال أمراض العيون  بقرية نجيب المغربي مركز طامية محافظة الفيوم، وقرية ميت ربيعة مركز بلبيس محافظة الشرقية.


وأشار إلى أن “صناع الخير” نظمت قافلتين طبيتين متخصصتين في أمراض العيون هذا الأسبوع أولها بقرية ميت ربيعة مركز بلبيس محافظة الشرقية، حيث وقعت الكشف على عيون ٣٧٥ من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتقديم علاج لعدد ١٨٠ مريض، وتشخيص احتياج ١٣٧ مواطن لنظارات طبية، واحتياج ٥٥ مواطن لجراحات عيون مختلفة تمهيدا لعمل النظارات، وإجراء العمليات قريباً.

كما تم تنظيم  قافلة بقرية نجيب المغربي بمركز طامية محافظة الفيوم، وقعت الكشف على عيون ٦٢٥ مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتقديم علاج لعدد ٣٦٢ وتشخيص احتياج ١٩٥ مواطن لنظارات طبية، وتشخيص احتياج ٩٧ مواطن لجراحات عيون مختلفة.

وأكد عبدالفتاح أن “صناع الخير” مستمرة في حربها على العمى، حيث تستأنف عملها بعد عيد الأضحى المبادرك مباشرة، من خلال نشر قوافلها الطبية الموسعة للكشف على أمراض العيون وتوزيع النظارات وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي ثبت احتياجها في القوافل السابق تنظيمها.

IMG-20210718-WA0009
IMG-20210718-WA0009
IMG-20210718-WA0010
IMG-20210718-WA0010
IMG-20210718-WA0011
IMG-20210718-WA0011
IMG-20210718-WA0012
IMG-20210718-WA0012
الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة الشرقية وزيرة التضامن مبادرة الرئيس وزيرة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية مؤسسة صناع الخير محافظة الفيوم حياة كريمه أمراض العيون نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة صناع الخير للتنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية.. خطأ طبى أدخلها فى غيبوبة

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن الأسعار الجديدة للبنزين

تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات الجمهورية

«الصحة» توضح طرق تجنب الإصابة بعدوى كورونا بعد تلقى اللقاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين

فلسطين تحذر من اقتحام المستوطنين لـ«الأقصى»