«صناع الخير»: توقيع الكشف الطبي على عيون 1000 شخص بالشرقية والفيوم

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

نجحت مؤسسة “صناع الخير” للتنمية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري الشريك الاستراتيجيي، وبنك مصر في توقيع الكشف على عيون 1000 من أهالي قرى الشرقية والفيوم هذا الأسبوع.



وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة وفي إطار حربها على العمى من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظمت قافلتين طبيتين متخصصتين في مجال أمراض العيون بقرية نجيب المغربي مركز طامية محافظة الفيوم، وقرية ميت ربيعة مركز بلبيس محافظة الشرقية.



وأشار إلى أن “صناع الخير” نظمت قافلتين طبيتين متخصصتين في أمراض العيون هذا الأسبوع أولها بقرية ميت ربيعة مركز بلبيس محافظة الشرقية، حيث وقعت الكشف على عيون ٣٧٥ من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتقديم علاج لعدد ١٨٠ مريض، وتشخيص احتياج ١٣٧ مواطن لنظارات طبية، واحتياج ٥٥ مواطن لجراحات عيون مختلفة تمهيدا لعمل النظارات، وإجراء العمليات قريباً.

كما تم تنظيم قافلة بقرية نجيب المغربي بمركز طامية محافظة الفيوم، وقعت الكشف على عيون ٦٢٥ مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتقديم علاج لعدد ٣٦٢ وتشخيص احتياج ١٩٥ مواطن لنظارات طبية، وتشخيص احتياج ٩٧ مواطن لجراحات عيون مختلفة.

وأكد عبدالفتاح أن “صناع الخير” مستمرة في حربها على العمى، حيث تستأنف عملها بعد عيد الأضحى المبادرك مباشرة، من خلال نشر قوافلها الطبية الموسعة للكشف على أمراض العيون وتوزيع النظارات وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي ثبت احتياجها في القوافل السابق تنظيمها.

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