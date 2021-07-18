السيطرة على حريق فى مزرعة دواجن بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق هائل اندلع في مرزعة دواجن بعزبة القصر بقرية "القصاصين" مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من مركز شرطة التل الكبير، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمزرعة دواجن كائنة بعزبة القصر التابعة لمركز التل الكبير.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية الميدانية وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، كما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث بتعليمات من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية الميدانية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق الماجورة.

وهناك تعليمات تقدمها الإدارة العامة للحماية المدنية يجب اتباعها للوقاية من خطر تلك الحرائق، نرصدها كالتالى:

أولًا.. بالنسبة لخطر حريق الوقود بالسيارة

1- يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان- المواسير والخراطيم- منظم الوقود"، كما يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

2- على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود، وأثناء عمليات الإصلاح يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود.

ثانيًا.. بالنسبة لخطر الكهرباء

1- يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد أنها معزولة، مع عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

2- يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة، كما يجب التأكد من عدم ملامسة طرفى البطارية لمعدن السيارة.

3- على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة، وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.