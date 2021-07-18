الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«غيبوبة تامة».. فنان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كتب الفنان تامر مجدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية.. أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب". 

وكان قد كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، منشور يطلب فيه الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز، حيث انها تخضع لعملية جراحية الان دون توضيح تفاصيل. 
وقال العوضي في منشوره: "الرجاء الدعاء بظهر  الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجه دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".
ومنذ أيام نفى الفنان أحمد العوضي، الأخبار المتداولة حول اتهام زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها، وكتب ردًا في صفحته على فيسبوك حول الأخبار المتداولة.
وكتب أحمد العوضي «الرجاء من السادة الصحفيين زملائي أرسلوا إن الخبر ده وصلهم من رقم دولي.. طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها».
وتابع: «انا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم .. لكن زوجتي خط احمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)».
وأضاف العوضي: «واعمالا لقول الإمام الشافعي.. إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت .. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسة لن تجدي نفعا ...فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحة من ثلاثة ايام ... انا لن اتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة ... ونبطل اللجان واللجان المضادة.. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير.. فمن الأفضل ألا نتجاوز احتراما للهيبة واحتراما للجمهور العزيز.. شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور  المحترم الواعي المثقف».

أزمة ياسمين عبد العزيز الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي الفنان تامر مجدي

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وائل لطفي

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