حملات رقابية مكثفة على الأسواق بالوادي الجديد استعدادًا للعيد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، على تكثيف حملات التفتيش على الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن مديريات الطب البيطري والتموين والصحة وفرع جهاز حماية المستهلك يواصلون حملات التفتيش على المخابز ومحال الجزارة والأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من توافر وسلامة السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات وتحرير محاضر للمخالفين حفاظاً على صحة المواطنين.

وقرر اللواء محمد الزملوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداََ علي تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية للتعامل مع أي طوارئ خلال أيام العيد وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها.

وأكد المحافظ -في بيان- على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة، بجانب تكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلي الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.

وشدد على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بذات الضوابط المقررة لأداء الصلاة. موجهاََ بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.