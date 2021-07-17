وزير يمنى: ميليشيا الحوثى تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى

أكد وزير الإعلام والثفافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ اتفاق السويد على قاعدة "الكل مقابل الكل".

وكتب الإرياني في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "عام بعد آخر وعيد يتلو العيد ومليشيا الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين دون اكتراث للاعتبارات الإنسانية ولا تردي الأوضاع الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم".

وأضاف: "نُحّمِل مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة "الكل مقابل الكل" بمن فيهم آلاف الأسرى من عناصرها، وكذا سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين الذين اقتادتهم من منازلهم بمناطق سيطرتها لمبادلتهم بأسرى الحرب".

وفي ختام بيانه، قال وزير الإعلام اليمني: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" ووضع حد لمأساتهم ولم شملهم بأهاليهم".

خزان النفط صافر

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الإعلام اليمني، إن الإعلان الصادر عن مليشيا الحوثي، برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب.

وأوضح أن رفض مليشيا الحوثي تنفيذ الاتفاق يؤكد مساعيها إفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط صافر، واستمرارها في اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي.

وحمَّل الإرياني، مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن التلاعب بملف ‎صافر الذي يمثل قنبلة موقوتة، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، والآثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر وستلقي بظلالها لعقود قادمة‏.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.