السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير يمنى: ميليشيا الحوثى تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى

معمر الإرياني
معمر الإرياني

أكد وزير الإعلام والثفافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ اتفاق السويد على قاعدة "الكل مقابل الكل".

وكتب الإرياني في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "عام بعد آخر وعيد يتلو العيد ومليشيا الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين دون اكتراث للاعتبارات الإنسانية ولا تردي الأوضاع الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم".

وأضاف: "نُحّمِل مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة "الكل مقابل الكل" بمن فيهم آلاف الأسرى من عناصرها، وكذا سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين الذين اقتادتهم من منازلهم بمناطق سيطرتها لمبادلتهم بأسرى الحرب".

وفي ختام بيانه، قال وزير الإعلام اليمني: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام  بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" ووضع حد لمأساتهم ولم شملهم بأهاليهم".

خزان النفط صافر

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الإعلام اليمني، إن الإعلان الصادر عن مليشيا الحوثي، برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب.

وأوضح أن رفض مليشيا الحوثي تنفيذ الاتفاق يؤكد مساعيها إفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط صافر، واستمرارها في اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي.

وحمَّل الإرياني، مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن التلاعب بملف ‎صافر الذي يمثل قنبلة موقوتة، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، والآثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر وستلقي بظلالها لعقود قادمة‏.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.

الارياني ميليشيا الحوثي اتفاق السويد وزير الاعلام اليمن خزان صافر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

«ضربنا ولما أخد الـ70 ألف ضحكلنا».. تفاصيل جديدة عن مشاجرة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

والد حلا شيحة: ابنتى مختطفة.. وما كتبته بدفع من معز مسعود

30 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

تشديد التدابير فى أوروبا لاحتواء موجة جديدة من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية