الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى عيد الأضحى.. 3 جزارين يقتلون شابا فى دمياط

المجني عليه
المجني عليه

ألقت قوات أمنية من مديرية أمن دمياط القبض على 3 جزارين متهمين بقتل شاب، بسبب خلافات بينهم، في مدينة فارسكور بعد تطور مشاده كلاميه بينهم آلى مشاجرة انتهت بضربه ساطور اودت بحياة المجني عليه.

 

لقى المجني عليه مصرعه ويدعى إسلام جبريل، حيث تلقت مديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد 3 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بينهم بمشادة كلامية.

 

وتلقت مديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد 3 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بينهم إثر مشادة كلامية.

 

وعلي الفور انتقل رجال المباحث والبحث الجنائي لمحل الواقعة حيث تبين أن المجني عليه يدعى إسلام جمال جبريل 28عامًا ويقيم في مدينة فارسكور محل الواقعة ويعمل "استرجي"، قتله 3 متهمين، بسبب خلافات بينهم، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وهم: "محمد عبد ح" ووالده "عبدالله ح" ووشقيق والده "هاني ح"، و وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

قتل شاب دمياط عيد الأضحى الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

اليونان.. جزيرة ميكونوس تعيد حظر التجول مع تصاعد إصابات كورونا

«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بقرية الكفور فى كوم أمبو بأسوان

الخارجية الأمريكية: تصريحات عراقجى عن المحادثات النووية تهرب من اللوم

فى عيد الأضحى.. 3 جزارين يقتلون شابا فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية