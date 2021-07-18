فى عيد الأضحى.. 3 جزارين يقتلون شابا فى دمياط

ألقت قوات أمنية من مديرية أمن دمياط القبض على 3 جزارين متهمين بقتل شاب، بسبب خلافات بينهم، في مدينة فارسكور بعد تطور مشاده كلاميه بينهم آلى مشاجرة انتهت بضربه ساطور اودت بحياة المجني عليه.

لقى المجني عليه مصرعه ويدعى إسلام جبريل، حيث تلقت مديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد 3 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بينهم بمشادة كلامية.

وتلقت مديرية أمن دمياط بلاغا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد 3 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بينهم إثر مشادة كلامية.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث والبحث الجنائي لمحل الواقعة حيث تبين أن المجني عليه يدعى إسلام جمال جبريل 28عامًا ويقيم في مدينة فارسكور محل الواقعة ويعمل "استرجي"، قتله 3 متهمين، بسبب خلافات بينهم، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وهم: "محمد عبد ح" ووالده "عبدالله ح" ووشقيق والده "هاني ح"، و وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.