السبت 17 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 3121 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تجاوز حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، عتبة الثلاثة آلاف حالة، لأول مرة منذ أواخر الربيع الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها، إنه تم تسجيل 3121 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 2898 إصابة أمس، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 29 مايو عندما تم رصد 3351 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 13 حالة، مقابل 11 في اليوم السابق، فيما تماثل 2328 مريضا للشفاء.

وسجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و284332 إصابة بالفيروس، منها 127864 حالة وفاة و43491 حالة نشطة، بما فيها 1111 مريضا في المستشفيات بالإضافة إلى 162 في العناية المركزة.

60.2 مليون إيطالي تلقوا لقاح كورونا

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 2ر60 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ555 ألفًا و778  جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 29 أسبوعًا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 28ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفًا و851  حالة .

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و24 أسبوعًا. 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيروس كورونا إيطاليا وزارة الصحة إصابات وفيات تطعيم

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وائل لطفي

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