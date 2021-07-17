الحكومة توافق على مقترح برلماني لإنشاء كوبري يربط بين المنوفية والقليوبية

وافقت وزارة النقل على إنشاء كوبري يربط بين محافظتي المنوفية والقليوبية وذلك استجابة لطلب إحاطة برلماني تقدم به عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير وذلك لإنشاء كوبري لربط محافظتي المنوفية والقليوبية عند منطقة ميت الدريج، وقويسنا باعتبارها أضيق منطقة يمكن إنشاء الكوبري عليها، مما سيقلل تكلفة الإنشاء بشكل كبير.

وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إن هذه المنطقة تعاني من زحام مروري شديد وبإنشاء الكوبري ستحل هذه الأزمة كما ستخفف الكثافات المرورية على الطريق الزراعي بشكل عام الذي يعاني من الزحام المروري، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على إنشاء الكوبري على أن تبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى بإرسال لجان لمعاينة المنطقة "ميت الدريج – قويسنا" تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي، خاصة وأن مشروع الكوبري يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة الرامية نحو تقليل الكثافات المرورية وخلق شرايين مرورية جديدة وتطوير الطرق بكل محافظات الجمهورية، حيث جاء المشروع القومي للطرق وحقق طفرة على مستوى الجمهورية من إنشاء طرق وكباري ومحاور مرورية جديدة وتوسعة وتطوري الطرق القديمة ليسمح بسهولة الحركة عبر محافظات الجمهورية.