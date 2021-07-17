السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الحكومة توافق على مقترح برلماني لإنشاء كوبري يربط بين المنوفية والقليوبية

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية

وافقت وزارة النقل على إنشاء كوبري يربط بين محافظتي المنوفية والقليوبية وذلك استجابة لطلب إحاطة برلماني تقدم به عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير وذلك  لإنشاء كوبري لربط محافظتي المنوفية والقليوبية عند منطقة ميت الدريج، وقويسنا باعتبارها أضيق منطقة يمكن إنشاء الكوبري عليها، مما سيقلل تكلفة الإنشاء بشكل كبير.

 

 وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إن هذه المنطقة تعاني من زحام مروري شديد وبإنشاء الكوبري ستحل هذه الأزمة كما ستخفف الكثافات المرورية على الطريق الزراعي بشكل عام الذي يعاني من الزحام المروري، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على إنشاء الكوبري على أن تبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى بإرسال لجان لمعاينة المنطقة "ميت الدريج – قويسنا" تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي، خاصة وأن مشروع الكوبري يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة الرامية نحو تقليل الكثافات المرورية وخلق شرايين مرورية جديدة وتطوير الطرق بكل محافظات الجمهورية، حيث جاء المشروع القومي للطرق وحقق طفرة على مستوى الجمهورية من إنشاء طرق وكباري ومحاور مرورية جديدة وتوسعة وتطوري الطرق القديمة ليسمح بسهولة الحركة عبر محافظات الجمهورية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد أمس  مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قام بجولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي، ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

كوبري يربط بين محافظة القليوبية والمنوفية الطريق الزراعي وزارة النقل النائب عمرو درويش المشروع القومي للطرق ميت الدريج قويسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

«ضربنا ولما أخد الـ70 ألف ضحكلنا».. تفاصيل جديدة عن مشاجرة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

«أساس النهضة».. كيف خطط الرئيس السيسي للحفاظ على التراث التاريخي لمصر؟

مصدر بـ«التعليم»: ضبط 30 حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية اليوم

100 مليون جنيه عائدًا سنويًا للمواطنين من تحويل السيارات للعمل بالغاز

«التموين»: تكثيف المعروض من اللحوم والسلع استعدادًا لعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

المدبح

سوق الجمال في برقاش

صباح الخير علي الشقيانيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية