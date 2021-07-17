«علمية كورونا» تناقش سوء استخدام بعض الأدوية فى علاج عدوى الفيروس

عقدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لقاء علميا، أمس الجمعة، لمناقشة بروتوكول علاج فيروس كورونا، والاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية المدرجة ضمن البروتوكول، والتي تستخدم لحالات محددة وليس لكل المصابين بالفيروس، بحضور عدد كبير من الأطباء فضلا عن متابعة آلاف الأطباء عبر خاصية البث المباشر على الإنترنت.

وقالت دكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اللقاء ناقش الاختلافات في استخدام بعض الأدوية المدرجة في بروتوكول علاج كوررنا، موضحة أن هناك سوء استخدام للمضادات الحيوية والكورتيزون ومضادات التجلط، وهي أدوية مدرجة بالبروتوكول العلاجى لحالات محددة، ولكن يتم استخدامها أحيانا بالخطأ لمرضى لا يحتاجون لها.

وأكد الدكتور محمد عبدالحكيم النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هناك بعض الأخطاء المهنية التي يقع فيها بعض الأطباء، مثل الاستخدام المفرط للفيتامينات في علاج حالات عدوى كورونا، وكذلك سوء استخدام المضادات الحيوية التي لا يحتاجها أغلب المصابين بفيروس كورونا سوى نسبة قليلة ممن يصابون بعدوى بكتيرية ثانوية، وكذلك سوء استخدام الكورتيزونات في غير محلها أو بجرعات غير محسوبة، والتي قد تعرض بعض المرضى لمضاعفات سيئة دون داعٍ، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار نسخة جديدة من بروتوكول العلاج لضبط هذا الأمر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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