«محلية إسنا» تجري جولة ميدانية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» (صور)

أجرى إبراهيم نصير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى أصفون، جولة تفقدية على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي أصفون والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين بعد ان تم إزالة مبنى وحدة الشئون القديم ومبنى الكهرباء.

كما تم تفقد إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية أصفون والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC ، 8 بوصة بطول 5كم ، و 6 بوصة بطول 1 كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي سياق متصل تم تفقد الأعمال الجارية لتطوير كورنيش إسنا وتركيب البلاطات الأرضية بجوار الكمين السياحى.

ومن جهة أخرى، أوضح العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم تمهيد طريق ابو قليعي بقرية السلام، وتم ردم الحفر بالتربة الزلطية وتسويتها بمعدات الوحدة المحلية وتمهيد الطريق بسيارات رش المياه وذلك تيسيرا على المواطنين، وذلك تحت إشراف مدير مرافق المركز.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وأشار رئيس مدينة أرمنت إلى أن أعمال التمهيدي تمت بمشاركة المجتمع المدني حيث شارك الحاج خميس دغار والحاج يسري رضا بعدد ٤ قلاب سعة ١٦م٣ للعمل الي جانب معدات الوحدة المحلية في أعمال التمهيد بالإضافة إلى تبرعهم بالتربة الزلطية.

وأكد عاشور أنه جاري العمل على تمهيد كافة الطرق بالمركزي والقرى التابعة له لحين الانتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها من مد شبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي وإعادة رصف جميع الطرق، مؤكدا على ضرورة وأهمية مشاركة منظمات وأفراد المجتمع المدني في تلك المرحلة.

محلية اسنا تتفقد أعمال حياة كريمه

محلية اسنا تتفقد أعمال حياة كريمه