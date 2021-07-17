فضل صيام يوم عرفات الذي يسبق عيد الأضحى 2021 وأفضل الأدعية المستحبة من الكلمات التي حققت نسب مشاهدة عالية عبر مؤشرات البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر ذي الحجة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير فضل صيام عرفات لغير الحجاج وضوابط إقامة موسم الحج هذا العام و أسباب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم.



عيد الأضحى 2021.. فضل صيام يوم عرفات وأفضل الأدعية المستحبة

يسبق أيام عيد الأضحى 2021 يوم عرفات وسمى بذلك نظرا لوقوف الحجيج بجبل عرفات لأداء مناسك الحج في هذا اليوم الذي يوافق 9 من ذي الحجة من كل عام وقد فضله الله سبحانه وتعالى على باقي أيام السنة لتلبية الحجيج النداء من كافة بقاع الأرض للوقوف بين يديه مكبرين و مهللين راغبين في طاعته ويعد صيامه سنة مؤكدة عن النبي صلوات الله عليه وسلم حيث يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة قادمة و يعتق فيه الكثير من العباد من النار ومن الأيام التي يستجاب فيها الدعاء فلا يرد دعاءا أبدا في هذا اليوم لذلك يجب استغلاله في الدعاء بصالح الحال في الدنيا والآخرة.

عيد الأضحى 2021.. ضوابط موسم الحج 1442

وضعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ضوابط إقامة موسم الحج هذا العام بالتزامن مع جائحة كورونا العالمية حيث تم قصر شعائر الحج على 60 ألف حاج فقط من المقيمين في المملكة العربية السعودية وحصلوا على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و ممن تتراوح أعمارهم بين 18 _ 65 عاما وثبت خلوهم من الأمراض المزمنة بالفعل من خلال إرفاق تقارير طبية ضمن أوراق السماح بأداء مناسك الحج وذلك لتجنب انتشار العدوى بين الحجاج خاصة في التزاحم و التكدسات أثناء أداء المناسك.

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أسباب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم

فضل صيام يوم عرفات وأفضل الأدعية المستحبة وأسباب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم من أكثر التساؤلات حاليا التي تشغل بال الكثير من المسلمين خاصة مع بدء موسم الحج حيث تم تسمية هذا الجبل بـ "عرفات " نظرا لأنه المكان الذي ألتقي فيه سيدنا آدم والسيدة حواء عقب نزولهما من الجنة كعقوبة لمعصية الله سبحانه وتعالى عقب وسوسة الشيطان لهما بأكل الشجرة المحرمة.