السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية ومنشطات في حملة على صيدليات دمياط

أدوية مهربة
أدوية مهربة

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن إدارة التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتورة جيهان الديب مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة فاطمة رشاد مدير التفتيش الصيدلي، قامت بحملة مكبرة على ٢١٧ صيدلية عامة ومراكز طبية وعيادات خاصة، حيث تم مصادرة عبوات مضادات حيوية منتهية الصلاحية وأدوية منشطة مهربة ومجهولة المصدر، وكذلك أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير بقيمة مالية تقديرية تتخطى ٦٦٠٠٠ جنيه، وبلغ عدد المحاضر ٢٥ محضرا.

كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور إبراهيم حافظ في حملة موسعة، حيث تم ضبط مكان غير مرخص يحتوي على عدد ٥٠٠ علبة عبوات دوائية و٥٣٠٠ قرص خاص بهيئة التأمين الصحي وعدد من العينات المجانية.

وعلى الفور قام الفريق بمصادرة الأدوية، وعمل محاضر بتلك المخالفات وتسليمها للجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على  فرق التفتيش الصيدلي بضرورة استمرار الحملات الدورية المتتالية في مراكز المحافظة لأجل الحد من المخالفات الدوائية وتنفيذ القانون على المخالفات بقطاع الدواء.

دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط صحة أدوية

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