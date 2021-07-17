تفقد الرئيس السيسى شبكة طرق الساحل الشمالى يتصدر اهتمامات صحف اليوم

تصدرت الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي لشبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، اهتمامات صحف القاهرة الصدارة صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.

ففي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس: محاور الساحل الشمالي شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية، أمس، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالى ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له؛ لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة، ومطار العلمين، ورأس الحكمة، والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

ونقلت (الأهرام) تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي والتي أكد خلالها أن جولة الرئيس تضمنت تفقد التطوير الجاري لطريق (القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي) بطول 160 كيلومترًا ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كيلومترًا ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق (وادي النطرون ـ العلمين) بطول 130 كيلومترًا ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

أما صحيفة (أخبار اليوم) فنقلت بيان وزارة الخارجية تحت عنوان (ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺯﻳﻬﺎ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ)، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية أعربت، أمس الجمعة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا في ضحايا الفيضانات المروعة وتضرر بعض المناطق، والتي أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا.

وأضافت الصحيفة أن مصر تقدمت بصادق تعازيها لذوي الضحايا، متمنية نجاة المفقودين، كما عبرت مصر عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.

وعن استعدادات وزارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (يقظة أمنية وتأمين متكامل لاحتفالات عيد الأضحى) أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق.

وأضافت أن الخطة تضمنت تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، والمولات والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن الخطة راعت البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم أوجه المساعدة الممكنة لا سيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وأكدت اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت المهمة والحيوية، والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأي محاولات قد تعكر صفو مناخ الأمن الذي تنعم به البلاد، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافـر مقومات الصلاحية للسلع، وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد حركة تداول السلع.

