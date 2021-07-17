منها تنظيف غرفة الفندق.. 7 نصائح لسفر آمن خلال العيد

يرغب العديد من الأشخاص في عيد الأضحى للسفر الداخلي للاستمتاع ببعض الوقت وكذلك الاستجمام بعيداً عن الطقس الحار، كما أن ظروف البلد الوبائية الضاغطة علي الأعصاب تدعو الأشخاص لأن يفصلوا أنفسهم عن الوضع الراهن في إجازة بسيطة، وتستعرض “الدستور” فيما يلي نصائح للسفر الآمن خلال جائحة كورونا:

- الحصول علي لقاح كورونا لسفر آمن، ويتطلّب الأمر تناول جرعتين بعدها يصبح المرء آمانا بعد الجرعة الثانية ويتسني له السفر لأي مكان يرغب به.

_الإلتزام بمعايير السلامة أثناء مدة السفر نفسه وتعتبر القيادة هي الطريقة الآمن للسفر داخل نفس البلد لمن يمتلكون سيارة ولأولئك الذين ما زالوا لم يمتلكوا سيارة بعد فيجب عليهم توخي الحذر أثناء السفر بالقطار أو الأتوبيس أو حتي الطائرة لانه كلما ازداد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان كلما زاد إحتمالية إصابة أحدهم بالڤيروس.

ومع ذلك يعتبر السفر بالطائرة آمن نسبياً لأن شركات الطيران تؤكد ارتداء الكمامة بينما السفر بالأتوبيس والقطارات يتطلب توخي الحذر الأكبر.

_التحقق من النظافة داخل غرفة الفندق يجدر إستخدام المناديل المضادة للبكتيريا، كما يجب تطهير غرفة الفندق ومقابض الأبواب وجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون وكافة الأشياء الأخري داخل غرفة الفندق التي من المحتمل أن يكون الفيروس متواجد عليها ومع أن الدراسات أكدت ضعف إحتمالية أنتقال الفيروس عن طريق الأسطح إلا أنه إحتمال وارد الحصول بيبقي تنظيفها اول يوم في النزول بها أمرا لا بد منه منعا للإصابة.

_من المهم إتباع إرشادات التباعد الإجتماعي في الأماكن العامة والحفاظ علي مسافة ستة أقدام أو أكثر بينك وبين الطرف الآخر، مع تجنب الأماكن سيئة التهوية والأماكن المزدحمة بالأشخاص لأنها تعتبر بيئة خصبة لإنتشار الفيروس.

_يرغب الكثير من الأشخاص في تناول وجباتهم في المطاعم خاصة في المدن الساحلية والاستمتاع بمذاق طعام مختلف وجيد ومع ذلك ليس من الآمن تماماً تناول الطعام في المطعم للأشخاص الذين لم يتناولوا اللقاح بعد، لكن بإمكان من حصلوا علي اللقاح تناول الطعام بدون أي حرج.

_إرتداء الكمامة هي حائط الصد الاول حتي لا يصاب الأفراد بالفيروس وكلما إزدات نسبة إرتداءها بين الأفراد كلما انخفصت درجة إصابتهم بفيروس كورونا، وعند ارتداءها يفترض الانتباه لكونها تغطي الأنف ولا يجب لمسها علي مدار اليوم.

_وأخيرا فإن غسل اليدين بشكل دوري وتطهيرها بالكحول يقتل اي بكتيريا وفيروسات لاسيما وأن اليدين هما العضو الحيوي الذي يلمس كافة أعضاء الجسم باستمرار.