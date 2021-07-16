«المارونية» عن الثوب الكرملى: طريق للشفاعة وينجى من العذاب

يترأس سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، احتفالات الموارنة في مصر اليوم الجمعة بيوم الجمعة الثامن من زمن العنصرة.

ويأتي هذا إضافة إلى احتفالات الكنيسة المارونية بثوب سيّدة الكرمل، وعنه قالت الكنيسة: "إنَ سَيِدَتَنا مَريَم العَذراء قَد ظَهَرَت لِسِمعان سْتوك رَئيس الآباء الكَرْمَليين في أواسِط القَرن الثالِث عَشَر، وَسَلَمَّتهُ الثَوب الكَرمَلّي وقالَت لَه: إنَّ كُلَّ مَن لَبِسَ هَذا الثوب، وَتَلا الصَلَوات المَفروضَة يَحصُل عَلى شَفاعَتي وأنا أنَجِّيه مِن عَذابات المَطهّر".

وأضافت: "يُصنَع هَذا الثَوب مِن قِطعَةِ صوف بُنّي اللَون يُعلَّق في العُنُق تَحتَ الأثواب، وقَد انتشرت هَذهِ العِبادَة، بِوقتٍ وَجيز، في الشَرق والغَرب. وشُيِّدَت كنائِس عَديدَة عَلى اسَمِ سَيِّدَة الكَرمل. والمُتَعبّدون لَها يُدْعَون" أخَويّة ثَوب الكَرمل". وَقَد نَشَّطَها وأثبَتَها الأحبار الأعظَمون ومَنَحوها غَفارين عَديدة".

من جهة أخرى، ترأس سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، صلاة القداس الإلهي، استعدادًا لعيد القديس مار شربل، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن سيادته شارك في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة، وفريق الكورال، وبعض المؤمنين.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن موضوع كلمة العظة، التي ألقاها سيادة المطران جورج شيحان حول "شربل بن العائلة".

الجدير بالذكر أن الكنيسة المارونية بمصر ستحتفل بعيد القديس مار شربل، الأحد، الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث يترأس الصلاة مطران الكنيسة المارونية بمصر.

وأقام سيادة المطران شيحان مزارًا للقديس مار شربل، وكرسه في شهر مارس الماضي، وذلك داخل كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة، حيث يُعد هذا المزار هو الأول للقديس شربل بمصر.