الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة اللبنانية تنفى أخبارا منشورة عن تفاصيل لقاء عون والحريرى

الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية زاعما أنه تفاصيل اللقاء الأخير بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد اعتذار الأخير عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وذكر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية مساء اليوم، عبر صفحته بموقع "تويتر": "نشر موقع "النهار" ما ادعى أنه محضر اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف، وذلك نقلاً عن مصادر سياسية".

وأضاف البيان: "إن الكلام المنسوب في "المحضر" إلى رئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة ومن نسج خيال "المصادر السياسية" بهدف إحداث بلبلة وتشويه الواقع".

اعتذار عن تشكيل الحكومة

يأتي ذلك عقب اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك خلال لقائه أمس الخميس، بالرئيس عون في قصر بعبدا الرئاسي بلبنان.

وذكر مكتب الإعلام في الرئاسة البنانية خلال بيانه أمس، أن الرئيس عون، عرض على الرئيس المكلف سعد الحريري، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالبًا البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وحسبما أفاد بيان الرئاسة اللبنانية: "شدد الرئيس عون، على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا، إلا أن الحريري، رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة من المجلس النيابي وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء".

وأضاف البيان: "إن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قرارًا مسبقًا بالاعتذار ساعيًا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف".

وفي ختام بيانه، ذكر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنه "بعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن".

تعليق الحريري

من جانبه، قال الحريري، في تصريحات صحفية أمس: "زرت رئيس الجمهورية بكل انفتاح، وطلبت بأن نأخذ قرار سريع لأنه مضى وقت على التشكيل، وأنا رشحت نفسي لكي أشكل بحسب المبادرة الفرنسية، أي حكومة أخصائيين واليوم أنا اعتذرت عن حكومة ميشال عون".

وأضاف: "اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل".

وتابع الحريري: "أنا لا استطيع أن أقدم تشكيلة للحكومة ورئيس الجمهورية لا يريد إعطاء الثقة بل يريد الثلث المعطل، وكلكم تعرفون أن هذه ليست طريقة لتشكيل الحكومة".

وأردف قائلًا: "أنا انسان واضح لا أؤمن بالفراغ ولن أسمح أن أكون جزء من الفراغ، وإذا كان يريد الرئيس عون أن يبقى الفراغ لآخر عهده فهذا قراره، لا أحد يطلب مني أن أفعل كل شيء وأضحي وغيري لا".

الرئاسة اللبنانية عون الحريرى لبنان الرئيس اللبناني تشكيل الحكومة

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وائل لطفي

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