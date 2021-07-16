أهالى التل الكبير ينقذون شخصًا من الغرق بعد سقوط سيارته بترعة الإسماعيلية

تمكن أهالي مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية من إنقاذ شخص بعدما انقلبت سيارته في ترعة الإسماعيلية بالقرب من مركز ومدينة التل الكبير.

كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي سوداء اللون في ترعة الإسماعيلية على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»، الزراعي.. وكانت قد اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسبب في عدم قدرته على السيطرة عليها واصطدامها بجزء من شجرة وسقوطها في الترعة، ونجح الأهالي في استخراج سائق السيارة، فيما استدعى مرور الإسماعيلية رافعة إنقاذ لسحب السيارة بالكامل من الترعة.

وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف، وتم نقل قائد السيارة للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.