إيطاليا وسويسرا توجهان مساعدات طبية لدعم تونس فى مواجهة كورونا

أرسلت كل من سويسرا وإيطاليا دفعة من المساعدات الطبية الموجهة إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما توجهت الرئاسة التونسية بالشكر إلى الكونفيدرالية السويسرية والرئيس الإيطالي، على مبادرتهما لدعم تونس في ظل الوضع الوبائي الراهن في البلاد.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حلّت، صباح اليوم الجمعة، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية سويسرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية وأجهزة أكسجين ممنوحة من الكونفيدرالية السويسرية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد- 19".

وأعربت الرئاسة التونسية عن جزيل شكرها وبالغ امتنانها للكونفيدرالية السويسرية على هذه المبادرة النبيلة التي تُجسّد متانة علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين والشعبين.

كما حلّت، صباح اليوم الجمعة، بميناء رادس التونسي، دفعة أولى من المعدات والمستلزمات الطبية الممنوحة من الجمهورية الإيطالية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد- 19.

وأعربت الرئاسة التونسية عن جزيل شكرها وبالغ امتنانها للرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا، وللشعب الإيطالي على هذه المبادرة النبيلة التي تُجسّد متانة علاقات التآزر والتضامن بين البلدين.

مساعدات عربية لتونس

وتوالت سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها الدول العربية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، أرسلت مصر حتى الآن 6 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين، فيما أجرى الرئيس التونسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال المساعدات المصرية الأخيرة، لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد- 19.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وصول طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح فيروس "كوفيد- 19 " مقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب التونسي لدعم الجهود الطبية في البلاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز الأوضاع الصحية للشعب التونسي في مواجهة جائحة كورونا.

وأرسلت المملكة العربية السعودية 3 طائرات محمّلة بالمعدّات الطبية والمستلزمات الصحية الممنوحة من المملكة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد- 19.

كما حلت، صباح أمس الخميس، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان عسكريتان كويتيتان في إطار جسر جوي لمنح تونس أجهزة أكسجين وتنفس ومعدات ومستلزمات طبية لمعاضدة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد- 19.

وفي السياق، أرسلت المملكة المغربية طائرتين عسكريتين، في إطار جسر جوي مغربي لتركيز مستشفى ميداني لمعاضدة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد- 19.

فيما حلّت، ظهر الأربعاء الماضي، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان موريتانيتان محمّلتان بمعدّات ومستلزمات صحية وفريق طبي وشبه طبي في إطار مساهمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في دعم جهود تونس لمواجهة جائحة كوفيد- 19.

ووجهت الجزائر طائرتين محملتين بـ250 ألف جرعة من التلاقيح ومعدات طبية متنوّعة لمواجهة جائحة كوفيد- 19 ممنوحة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن استعداد ليبيا لمساعدة تونس بكل ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد 19، مبينًا أن قرار غلق الحدود مع تونس ظرفي ومرن وسيقع التنسيق بشأنه مع السلطات التونسية لاستئناف التنقل الطبيعي للأشخاص والبضائع.

بدوره، قال سفير دولة قطر لدى تونس، سعد بن ناصر الحميدي، إنه تنفيذًا لتوجيهات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أرسلت دولة قطر مساعدات طبية إلى تونس تتضمن مستشفى ميدانيًا بسعة (200) سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد (100) جهاز تنفس صناعي.