الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

11 دولة تشارك في تدريبات عسكرية أمريكية استرالية ضخمة

جريدة الدستور

 شاركت قوات من الولايات المتحدة واستراليا واليابان وثمان دول أخرى فى تدريبات مشتركة باستراليا والمياه القريبة منها ، وذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه حدة التوتر في منطقة الأندو - باسيفيك .

وقال سكرتير عام مجلس الوزراء اليابانى كاتسانوبو كاتو - في تصريحات صحفية اليوم " إن هذه التدريبات ستؤدي إلى تعزيز تعاوننا من أجل أن تكون منطقة الاندو - باسفيك منطقة حرة ومفتوحة .

ومن جانبه ، قال الجنرال يوشيهايد يوشهايدا رئيس أركان قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية "إن إجراء مناورات برمائية أمر ضرورى للدفاع عن جزر نانسى التى تمثل إحدى أولويات الدفاع بالنسبة لليابان " مضيفا "إن دعم مهاراتنا التكتيكية سيعزز قدراتنا الدفاعية ".

يذكر أن الولايات المتحدة واليابان والهند واستراليا تروج لإقامة نظام يستند إلى قواعد فى هذه المنطقة من خلال الحوار الأمني الرباعى، وتضم هذه المنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ بقطاعيه الغربي والأوسط ، بما فى ذلك بحر الصين الجنوبي .

ومما يذكر أن هذه التدريبات تأتى فى وقت يتزايد فيه تركيز الاهتمام الدولى على منطقة الاندو باسيفيك ، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات فى مضيق تايوان ، وأن سفينة مراقبة صينية كانت قد شوهدت وهى تبحر صوب المياه الاسترالية قبل هذه التدريبات .

ومن جانبه ، قال وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون " إننا نراقب هذه السفينة منذ عدة أيام ، وذلك فى إطار جهودنا لمراقبة الحدود الاسترالية على نطاق واسع " .

ووصفت وزارة الدفاع اليابانية الوضع فى تايوان بأنه يشكل أحد التحديات الكبرى ، وذكرت انه يتعين عليها إبداء المزيد من الاهتمام بمضيق تايوان .

وأشارت تقارير اخبارية إلى أن الدول الأخرى المشاركة فى المناورات المشتركة تضم بريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والهند وإندونيسيا ألمانيا وفرنسا ، و أن هذه الدول تشارك بقوات دفاع فى هذه المناورات كمراقبين .
 

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وائل لطفي

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