الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع كفاءة 1320 منزلا.. إنجازات «صُنَّاع الحياة» في أولى مراحل «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

ساهمت مؤسسة «صُنَّاع الحياة» تحت رعاية وزارة «التضامن الاجتماعي»، في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في تطوير 10 قرى بمحافظتي سوهاج وقنا.

وشمل التطوير رفع كفاءة 1320 منزلاً وتركيب 3220 سقفاً ومد 349 وصلة مياه و263 وصلة صرف صحي.

وفي الخدمات الطبية أجرت المؤسسة 678 عملية جراحية و874 عملية عيون، إضافة إلى توفير 1900 نظارة طبية و212 جهازاً تعويضياً.

وتحتفل مؤسسة «صُنَّاع الحياة» اليوم بالإنجاز الذي تحقق في المرحلة الأولى مع جميع الجهات الداعمة وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» و«بنك أبوظبي»، معلنة الاستعداد للمشاركة بقوة في المرحلة الجديدة من المبادرة مع العديد من الشركاء. 

وقالت المؤسسة: «لا ننسي أبداً مَن علّمونا، والرحلة مستمرة لبث الأمل بآلاف المتطوعين الذين لا يبخلون على بلدهم بأي جهد في أبعد القرى المصرية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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رفع كفاءة 1320 منزلا.. إنجازات «صُنَّاع الحياة» في أولى مراحل «حياة كريمة»

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