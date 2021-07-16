الجمعة 16 يوليو 2021
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عالم

الصحة العراقية: يجب اتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف تدهور الموقف الوبائى بالبلاد

كورونا العراق
كورونا العراق

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف تدهور الموقف الوبائي.

وأشار بيان للوزارة إلى أن لجنة الأمر الديواني 217 المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا عقدت اجتماعًا طارئًا برئاسة الوكيل الفني الدكتور هاني موسى بدر المخول بإدارة وزارة الصحة، وبحضور الوكلاء في الوزارة ومدراء مديريات الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي.

ولفت البيان إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الوبائي الخطير لجائحة كورونا ومراجعة الخطط الوقائية والعلاجية، وكذلك متابعة سير الخطة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة وسريعة لضمان إيقاف التدهور في الموقف الوبائي ومتابعة التزام المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للإجراءات الوقاية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي، والاستمرار بالحملات التوعوية المكثفة لحث المواطنين على أخذ اللقاحات الآمنة والرصينة في المستشفيات والمراكز الصحية، لأنها الطريقة الأسرع للحفاظ على حياة المواطنين والسيطرة على الجائحة الخطيرة.

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، سامان البرزنجي، أعلن عن وجود حالات إصابة بمتحور دلتا لفيروس كورونا، في العراق، وفقًا لـ"فرانس برس".

وقال البرزنجي، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، قياسًا بالأسابيع الماضية السابقة، تضاعفت الإصابات بالفيروس بشكل كبير، وتم رصد إصابات بمتحور دلتا.

وأضاف: قمنا مؤخرًا بعدة فحوصات مخبرية دقيقة، ظهر على إثرها وجود إصابات بمتحور دلتا في إقليم كردستان، بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأردف وزير الصحة سامان برزنجي: تمكنا من تأمين الأجهزة المخبرية الخاصة بالكشف عن متحور دلتا، حيث لا يتوفر في العراق، اختبار متحور دلتا سوى في إقليم كردستان.

وحذر من أن متحور دلتا سريع العدوى، داعيًا المواطنين لحماية أنفسهم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وزارة الصحة العراقية كورونا الموقف الوبائي تدهور الأوضاع إصابات

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