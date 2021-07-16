الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: تضاعف صادرات مصر من الكهرباء شهريا خلال 2021

الكهرباء
الكهرباء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الطاقة الكهربائية إلى حدود 24.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 15.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.2 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن صادرات مصر شهريًا من الطاقة الكهربائية تضاعفت إلى حدود  5 ملايين دولار خلال شهر أبريل من عام 2021 مقابل 2.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.8 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن كمية الكهرباء المولدة سجلت ارتفاعًا إلى 15.7 ميجا.و.س خلال شهر مارس 2021 مقابل 14 ميجا.و.س خلال الشهر السابق عليه من العام نفسه، بينما كانت كمية الكهرباء المولدة قد بلغت 14.4 ميجا.و.س خلال شهر مارس من عام 2020، كما سجلت كمية الكهرباء المستخدمة ارتفاعا إلى حدود 12 ميجا.و.س خلال شهر مارس 2021 مقابل 11.2 ميجا.و.س خلال شهر فبراير 2021.

واستحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة بقيمة 4.6 ميجا.و.س بنسبة 38.3% خلال شهر مارس 2021، يليها قطاع الصناعة بقيمة 3.7 ميجا.و.س بنسبة 30.9%، وقطاع مرافق عامة وجهات حكومية بقيمة 1.5 ميجا.و.س بنسبة 12.5%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3%.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة  47.4%، حيـث بلغـت 2.84  مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2%، فواكه طازجه  بنسبة 60.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0%).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1%، حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6%، لدائن باشكالها الأولية بنسبه 27.2%).

الاحصاء صادرات الطاقة الكهربائية الكهرباء المولدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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وائل لطفي

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