عايدة المصرية تتزين لاستقبال جمهورها في إيطاليا

أتم الوفد الفني، التابع لدار الأوبرا المصرية جميع الاستعدادات الخاصة بالعرض التاريخي (أوبرا عايدة) الذي يقدم في الثامنة من مساء غد مساء على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون في روما بإيطاليا، احتفالا بمرور قرن ونصف على تقديمها لأول مرة في مصر ١٨٧١.

وشهدت البروفات النهائية للعرض تألق وتركيز واداء متميز من جميع الفنانين، بجانب عناصر الابهار من خلفيات وملابس واكسسورات فرعونية، إضافة إلى تصميم الإضاءة المبهر ، كما استعدت الاكاديمية المصرية للفنون بروما لاستقبال عدد من السفراء العرب والاجانب بجانب جمهور من الجاليات المصرية والعربية والايطالية، وتعد هذه هى المرة الاولي التي يقدم فيها اوبرا عايدة بفنانين مصريين في ايطاليا.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى، المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، رئيس الوفد الفني إنها فخورة بسفراء الفن المصري من دار الاوبرا، خاصة أن أوبرا عايدة تعد أيقونة الفن الرفيع.

وأكدت أن العرض يعد من الاعمال الفنية الضخمة والصعبة وأن فريق العمل امام تحدي كبير للتأكيد علي الريادة الفنية المصرية وقدرة الفنانين المصريين علي المنافسة العالمية وتمنت إعادة تقديم اوبرا عايدة من جديد في الاماكن السياحية والتاريخية بمصر نظرا لأهمية دور القوة الناعمة في الترويج للحضارة المصريةو دعم الاقتصاد الوطني.

وأوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديها نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، أسامة علي في دور الرسول ، عزت غانم في دور الملك ، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة وصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش.

المعروف أن أوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني مستلهما قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد فيها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامه بالخيانة العظمى.

كان من المقرر تقديمها لأول مرة ضمن احتفالات انتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات، كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم.