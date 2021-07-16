توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1668 مواطنًا فى قافلة بدمياط

شهدت قرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، قافلة طبية تضمنت كافة التخصصات ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للآشعة والسونار.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٦٦٨ مواطنًا، حيث تم تحويل ٢٩ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ ١٣ حالة أخرى، فضلًا عن إجراء ٧٠٩ تحاليل معملية، والكشف بالآشعة لـ٥٥ حالة والسونار لـ٣٨ حالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القوافل تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك رقابة ومتابعة للمنشآت الصحية، واستكمالا للمتابعة الميدانية للجنة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات وجودة الخدمات الصحية على وحدة طب أسرة العباسية، ووحدة طب أسرة التوفيقية بالإدارة الصحية بكفر سعد ووحدات طب أسرة الضهرة وحجاجة بالإدارة الصحية بفارسكور على مدار يومين واجتياز الوحدات للتقييم بنجاح تحت إشراف منسق آلية معالجة الشكاوى والمقترحات الدكتورة هاجر فتوح.

وقدم الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط الشكر لجميع العاملين بإدارة الرعاية الأساسية على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالوحدات الصحية بمحافظة دمياط.