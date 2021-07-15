الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شريف الروبي بتهمة نشر أخبار كاذبة 45 يومًا

حبس
حبس

قررت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس شريف الروبي 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية 1111 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

جماعة إرهابية محكمة الجنايات تجديد حبس قانون العقوبات جريمة إرهابية جرائم مشاركة جماعة إرهابية

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