الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يضيف أوكرانيا إلى قائمة الدول المرفوع عنها قيود السفر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أجرى المجلس الأوروبي تحديثا لقائمة الدول التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها، حيث تم حذف رواندا وتايلاند من القائمة بينما تمت إضافة أوكرانيا، بعد مراجعة التوصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر المجلس الأوروبي، في بيان اليوم، أنه سيستمر تحديث هذه القائمة بانتظام حسبما تقتضي الظروف، وبناءً على المعايير والشروط المنصوص عليها في توصية المجلس، فإنه اعتبارًا من 15 يوليو 2021، يجب على الدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا قيود السفر على الحدود الخارجية لسكان عدد من الدول أهمها المملكة العربية السعودية، الأردن، لبنان، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كوريا الجنوبية، ألبانيا، أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بروناي دار السلام، الجبل الأسود، نيوزيلاندا، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، صربيا، سنغافورة، أوكرانيا (جديد)، الصين.

وأضاف أنه ينبغي أيضا رفع قيود السفر تدريجيا عن المناطق الإدارية الخاصة في الصين وهونغ كونغ وماكاو، كما يجب رفع قيود السفر عن كوسوفو وتايوان بشكل تدريجي، مع اعتبار سكان أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان مقيمين في الاتحاد الأوروبي وفقا لهذه التوصية.

وتم تحديث معايير تحديد هذه الدول التي يجب رفع قيود السفر الحالية عنها في 20 مايو 2021، وتشمل هذه المعايير الوضع الوبائي والاستجابة الشاملة لـوباء كورونا، فضلاً عن موثوقية المعلومات المتاحة ومصادر البيانات. ويجب أيضًا أن تؤخذ المعاملة بالمثل في الاعتبار على أساس كل حالة على حدة.
وتشارك دول منطقة شنجن المنتسبة ( وهيأيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا) في هذه التوصية.
وكان المجلس الأوروبي اعتمد، في 30 يونيو 2020، توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي. وتضمنت هذه التوصية قائمة أولية للدول التي يجب على الدول الأعضاء أن تبدأ في رفع قيود السفر عند الحدود الخارجية.

المجلس الأوروبى قيود السفر رواندا تايلاند أوكرانيا

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وائل لطفي

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