فريق من النيابة يعاين موقع حريق عقار الطالبية لحصر الخسائر

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالعزيز عثمان رئيس نيابة الهرم إلى مسرح حريق عقار الطالبية لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الحريق والخسائر التي تسبب بها.

ورافق النيابة خلال المعاينة رجال الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق حيث كلفتهم النيابة برفع آثاره لتحديد أسبابه وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأسفرت المعاينة الأولية عن أن العقار مكون من 12 طابقا وأرضي يوجد به مدخل لمعرض السجاد الذي يقع في الطابق الأول على مساحة 250 مترا كما يحتوي أيضا على محال سوبر ماركت ولعب أطفال وملابس والتي التهمتهم النيران بعدما امتدت إليهم.

وتفحص النيابة نقطة بداية الحريق حيث تضاربت أقوال شهود العيان بين بدايته من معرض السجاد أو من محل السوبر ماركت.

كانت وحدات الدفاع المدنية أنقذت عقار منطقة الطالبية من كارثة محاصرة النيران للطابقين الأرضي والأول به، حيث نشب حريق في الواحدة من صباح اليوم الخميس، في محلات تجارية أسفل عقار في الطالبية، وحاولت وحدات الدفاع المدني السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن الحريق نشب في عقار مكون من 12 طابقًا.

وباشرت وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لإخلاء سكان عقار الطالبية الذي شهد حريقًا هائلًا في محلات تجارية أسفله، بعد ارتفاع النيران للطابق الثالث.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء مدعمة بالسلم الهيدروليكي، لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة من حريق محال تجارية أسفل عقار في الطالبية.

وتدخل أهالي المنطقة مستخدمين جرادل مياه لمحاولة مساعدة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وباشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عمليات إخلاء سكان عقار الطالبية الذي شهد حريقًا هائلًا في محال تجارية أسفله، وكذلك بعض العقارات المجاورة له تحسبًا لامتداد النيران.

وقامت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بفصل الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريقًا هائلًا في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.

فيما ارتفعت ألسنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغًا باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.