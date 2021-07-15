الأردن: 661 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 759 ألفا و686 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزارة قولها إن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 742 ألفا و65 حالة بعد تسجيل 458 حالة جديدة، كما سجلت 8 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 9 آلاف و872 حالة.

الجدير بالذكر، سجلت وزارة الصحة الأردنية، أمس، 734 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و533 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 759 ألفًا و25 حالة، والوفيات إلى 9864 حالة، والشفاء إلى 741 ألفًا و540 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء الماضي، 601 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و518 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 758 ألفا و291 حالة، والوفيات إلى 9855 حالة، والشفاء إلى 741 ألفا و31 حالة.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.