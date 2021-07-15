لتحقيق السيولة المرورية.. تخطيط وتطوير شبكة الطرق فى كفر الشيخ

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لدراسة تخطيط وتطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، أحمد سعيد، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وبدر حلمي زيدان، رئيس قسم الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظة.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، إنه كلف وحدة الجيومكانية بالمحافظة بتسليم أعمال الرفع المساحي الخاصة للمواقع المقترح تطويرها بما يحقق السيولة المرورية للإدارة العامة للتخطيط العمراني قبل عيد الأضحى المبارك، وتم تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة "إدارة التنسيق الحضاري" بعد استلام أعمال الرفع المساحي بإعداد التصميمات المقترحة للمناطق المراد تطويرها نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم لمراجعتها مع إدارة مرور كفر الشيخ والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وعرضها على اللجنة مرة أخرى للموافقة؛ تمهيداً لتسليمها للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لإعداد المقايسات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف البشبيشى، أنه كلف إدارة مرور كفر الشيخ بوضع اللوحات والعلامات الإرشادية المرورية بشوارع المنطقة السكنية التي تفصل شارعي النبوي المهندس، إبراهيم المغازي خلال أسبوع من تاريخه، موجهاً المرور بالمحافظة على تحقيق السيولة المرورية بشارع عبدالهادي راضي "منطقة الكافتيريات"، وخاصة عند فتحات الرجوع للخلف بوضع اللوحات المرورية لعدم الوقوف والانتظار وتطبيق القانون على المخالفين.

كما كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ باتخاذ اللازم حيال التعدي على مساحة الردود بين عمارات بنك الإسكان وشارع عبدالهادي راضي.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بدراسة مقترحًا لتحقيق السيولة المرورية بشارع الخليفة المأمون، وإجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس ورؤوس الميادين وتقاطعات الشوارع.